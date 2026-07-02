Ce nu se vede în clasamentul Evaluării Naționale din Bacău. Povestea din spatele mediilor

Primele clasamente ale Evaluării Naționale atrag, ca în fiecare an, atenția asupra elevilor cu cele mai mari medii. Totuși, dincolo de vârfurile de clasament, cifrele spun o poveste mult mai complexă despre rezultatele obținute de absolvenții de gimnaziu din județul Bacău.

Înainte de soluționarea contestațiilor, în județ au fost înregistrate rezultate pentru 4.545 de candidați care au obținut o medie calculată. Cea mai mare medie este 9,92, ceea ce înseamnă că, în această sesiune, niciun elev nu a obținut media generală 10.

Deși media maximă lipsește, există performanțe remarcabile pe discipline. La Limba și literatura română au fost acordate 10 note de 10, în timp ce la Matematică doar două lucrări au fost notate cu punctaj maxim. Diferența sugerează că proba la Matematică a fost, cel puțin în acest județ, mai dificil de abordat pentru candidați.

Un alt aspect care nu apare în clasamente este distribuția rezultatelor. Media generală a județului este de aproximativ 6,61, însă aproape o cincime dintre candidați (967) au obținut medii sub 5. În același timp, peste 800 de elevi au reușit să depășească pragul de 9, ceea ce arată că între performanțele foarte bune și cele slabe există un ecart considerabil.

Rezultatele scot la iveală și diferențe surprinzătoare între cele două probe de examen. Există elevi care au obținut note foarte bune la Limba română, dar rezultate mult mai modeste la Matematică, sau invers. În cazul cel mai pronunțat identificat în baza de date, diferența dintre cele două note este de 5,75 puncte, semn că aptitudinile și pregătirea nu sunt uniforme între discipline.

O altă concluzie este că performanța nu poate fi evaluată doar prin numărul mediilor mari. În timp ce colegiile și școlile cu tradiție domină, așa cum era de așteptat, primele poziții ale clasamentelor, analiza rezultatelor arată că și alte unități de învățământ au elevi cu rezultate foarte bune. În același timp, există școli în care diferențele dintre cei mai buni și cei mai slabi candidați sunt foarte mari, ceea ce indică o performanță inegală în interiorul aceleiași generații.

Clasamentul publicat înainte de contestații reprezintă doar o fotografie de moment. În urma recorectării lucrărilor, unele medii se pot modifica, iar ordinea candidaților poate suferi schimbări. Totuși, tendințele generale rămân vizibile: lipsa unei medii de 10, numărul redus al notelor maxime la Matematică, diferențele mari dintre cele două probe și existența unui număr important de elevi aflați la extremele distribuției.

Dincolo de lista primilor clasați, aceste date oferă o imagine mai fidelă asupra nivelului real al promoției 2026 și arată că Evaluarea Națională nu înseamnă doar competiția pentru primele locuri, ci și provocările cu care se confruntă întregul sistem de învățământ.