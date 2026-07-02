Bacău: Locurile de parcare de pe Războieni și Nicolae Bălcescu vor fi atribuite prin licitație. Prețul de pornire este de 240 de lei pe an

Municipiul Bacău va organiza, pe 8 iulie, noi licitații pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință din parcările Războieni 1 și Nicolae Bălcescu 1, după ce numărul solicitărilor depuse de locatari a depășit numărul locurilor disponibile.

Potrivit Primăriei Bacău, în urma evaluării dosarelor depuse în perioada 18-26 iunie, au fost admise 72 de solicitări pentru parcarea Nicolae Bălcescu 1, unde sunt disponibile doar 56 de locuri, respectiv 53 de cereri pentru parcarea Războieni 1, unde există 44 de locuri.

În aceste condiții, atribuirea se va face prin licitație publică cu strigare, conform regulamentului privind parcările de reședință.

Licitațiile vor avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, după următorul program:

ora 9:00 – parcarea Nicolae Bălcescu 1 ;

; ora 11:30 – parcarea Războieni 1.

Cetățenii cu dosare admise sau reprezentanții acestora trebuie să fie prezenți, în caz contrar pierzând dreptul de a participa la procedura de atribuire.

Prețul de pornire al licitației este de 240 de lei pe an, iar pasul de licitație este de 20 de lei. Câștigătorii vor trebui să achite, în termen de 15 zile calendaristice, atât valoarea rezultată în urma licitației, cât și taxa pe teren aferentă locului de parcare, în cuantum de 19 lei pe an, prevăzută de Codul Fiscal.

Tariful de pornire de 240 de lei nu este unul nou. Acesta reprezintă abonamentul anual stabilit prin regulamentul adoptat de municipalitate și a fost utilizat și la sesiunile anterioare de atribuire a parcărilor rezidențiale din municipiu, inclusiv pentru parcările Tipografilor 1 și Martir Horia 1.

Primele licitații organizate în acest sistem au arătat că interesul locatarilor poate ridica semnificativ prețurile. În luna mai, pentru alte parcări rezidențiale din municipiu, cele 117 locuri scoase la licitație au fost adjudecate la valori cuprinse între 240 și 1.720 de lei pe an, în funcție de concurența pentru fiecare amplasament.

Conform regulamentului, atunci când numărul cererilor este egal sau mai mic decât numărul locurilor disponibile, acestea sunt atribuite direct la tariful anual de 240 de lei. Licitația intervine doar în situațiile în care cererea depășește oferta de locuri de parcare.