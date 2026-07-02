Școala Națională de Poliție Penitenciară din Târgu Ocna a deschis noul an școlar. O nouă promoție de viitori agenți începe pregătirea

Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu” din Târgu Ocna a deschis oficial anul școlar 2026–2027, printr-o festivitate în cadrul căreia conducerea instituției și corpul profesoral au adresat un mesaj de bun venit noii promoții de elevi.

La eveniment au participat, în format online, comisarul-șef de poliție penitenciară Alina Elena Stănciugelu, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și cadrele didactice și elevii care își vor desfășura activitatea la structura de învățământ din Arad.

Festivitatea a marcat începutul pregătirii unei noi generații de agenți de poliție penitenciară, care vor urma procesul de formare profesională în vederea integrării în sistemul administrației penitenciare.

Reprezentanții instituției le-au transmis elevilor urări de succes în parcursul educațional și profesional, subliniind importanța responsabilității, disciplinei și profesionalismului în exercitarea viitoarei profesii.