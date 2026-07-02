Noi zboruri de pe Aeroportul Bacău în sezonul de vară. Madrid intră în rețeaua de destinații

Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău își extinde oferta de zboruri în sezonul de vară prin introducerea unei noi destinații și reluarea operării unor rute importante către orașe europene, consolidând astfel conectivitatea aeriană a regiunii Moldovei.

Potrivit reprezentanților aeroportului, noul program de operare include zboruri regulate către Madrid, Bologna, Valencia, Barcelona, Paris, Bruxelles, Dublin, Milano Bergamo, Torino, Londra Luton și Roma, precum și curse charter săptămânale către Antalya.

Majoritatea rutelor sunt operate de DAN AIR, în timp ce zborurile către Londra Luton și Roma sunt asigurate și de Wizz Air. Destinația Antalya este deservită prin curse charter operate de Tailwind Airlines.

Programul de zbor prevede:

Madrid – joi și duminică;

Bologna – luni și vineri;

Valencia – luni și vineri;

Barcelona – marți și sâmbătă;

Paris – joi și duminică;

Bruxelles – luni, miercuri și vineri;

Dublin – marți, joi și sâmbătă;

Milano Bergamo – marți și sâmbătă, iar din ultima săptămână a lunii iulie și joia;

Torino – marți, joi și sâmbătă;

Londra Luton – luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă;

Roma – marți, joi și sâmbătă;

Antalya – charter săptămânal.

Reprezentanții aeroportului subliniază că Bruxelles, Roma, Madrid, Paris, Londra și Dublin reprezintă importante puncte de conexiune pentru pasagerii din regiune, oferind acces rapid către sute de destinații europene și intercontinentale prin zboruri de legătură și rețele feroviare de mare viteză. De exemplu, din Bruxelles pot fi accesate cu ușurință orașe precum Bruges, Gent, Anvers, Amsterdam, Köln, Paris sau Copenhaga, prin conexiuni feroviare și aeriene.

Prin extinderea rețelei de destinații, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău își consolidează rolul de principal hub aerian al regiunii Moldovei, oferind locuitorilor acces mai rapid către marile centre economice, turistice și de afaceri din Europa.

Programul actualizat al zborurilor și informațiile complete privind destinațiile disponibile pot fi consultate pe site-ul oficial al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău.