Peste 4.000 de muncitori și 600 de utilaje lucrează pe autostrada A7 Bacău – Pașcani. Pasajul de la Filipești începe să prindă contur

Lucrările pe autostrada A7 Bacău – Pașcani se desfășoară într-un ritm susținut, cu aproximativ 4.000 de muncitori și peste 600 de utilaje și autobasculante mobilizate pe cele trei loturi ale proiectului.

Pe Lotul 1 Săucești – Trifești, constructorul avansează la unul dintre cele mai importante obiective de pe traseu, pasajul peste DN 2 și calea ferată din zona Filipești, unde structura începe să prindă contur.

În prezent, sunt în curs de finalizare ultimele elemente de infrastructură necesare montării grinzilor, printre acestea numărându-se turnarea elevațiilor culeelor și realizarea banchetelor pentru cuzineți.

Totodată, pe același tronson continuă lucrările la celelalte structuri de pe traseu, precum și operațiunile de stabilizare a terenului, taluzare și amenajare a nodurilor rutiere.

Lotul 1 al autostrăzii A7, cu o lungime de 30,30 kilometri, este executat de asocierea formată din SC Spedition UMB SRL, SC SA&PE Construct SRL și SC Tehnostrade SRL.

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat la 15 februarie 2023, iar potrivit celor mai recente date, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 56,15%.

Proiectul este finanțat din fonduri europene și face parte din investiția strategică privind realizarea Autostrăzii Moldovei (A7), una dintre cele mai importante infrastructuri rutiere aflate în execuție în România.

Sursa video: DRDP Iași