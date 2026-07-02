Urșii în sat, oamenii, închiși în case

În ultimele zile am aflat că, în județul nostru și, cel mai probabil, în multe alte zone ale țării, autoritățile încearcă să gestioneze problema urșilor care pătrund în localități prin… împărțirea de pliante. Cetățenii sunt sfătuiți să rămână în case, să evite deplasările și să nu intre în contact cu animalele sălbatice. O astfel de măsură pare mai degrabă o încercare de a transfera responsabilitatea asupra oamenilor decât o soluție reală la o problemă care se agravează de la an la an.

Este evident că prezența tot mai frecventă a urșilor în sate și chiar în orașe nu este întâmplătoare. Tot mai mulți specialiști și reprezentanți ai comunităților locale susțin că populația de urși a crescut considerabil, iar în anumite zone habitatul natural nu mai poate susține un număr atât de mare de exemplare. În aceste condiții, animalele caută hrană în apropierea gospodăriilor, unde riscul unor întâlniri periculoase cu oamenii este din ce în ce mai mare.

În loc să fie discutate deschis toate opțiunile de management al faunei sălbatice, inclusiv măsurile de control al populației acolo unde studiile o justifică, autoritățile par să prefere soluții administrative și despăgubiri acordate după producerea pagubelor. Fermierii sunt despăgubiți pentru animalele ucise de urși sau de șacali, însă aceste compensații nu înlătură cauza problemei și nu îi scutesc pe oameni de teamă.

Mai grav este că există și victime omenești. Nicio sumă de bani nu poate compensa pierderea unei vieți sau trauma unei familii care și-a pierdut un membru în urma unui atac. Tocmai de aceea, protejarea faunei trebuie să meargă mână în mână cu protejarea oamenilor, iar echilibrul dintre cele două obiective nu poate fi ignorat.

Cred că este momentul ca autoritățile să renunțe la abordările exclusiv birocratice și să inițieze o dezbatere serioasă, bazată pe date științifice și pe experiența comunităților afectate. Informarea populației este utilă, dar un pliant nu va opri un urs flămând să intre într-o gospodărie. O soluție durabilă trebuie să reducă riscurile înainte ca acestea să se transforme în tragedii.

Ilie I.