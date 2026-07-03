UN CONDEI MĂRTURISITOR

A pornit pe drumul fără întoarcere, al eternității, încă unul dintre gazetarii emblematici ai Bacăului, deopotrivă al Moldovei, fostul nostru coleg Rony Căciularu. Născut în Bacău, la 8 martie 1939. Absolvent al Liceului „George Bacovia” din localitate şi al Facultății de Litere ( Filologie) – cursuri de zi – din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Lucrarea de diplomă despre: ” Reportajul literar şi Geo Bogza”. Între anii 1963-1966 este profesor titular de limba şi literatura română la Şcoala profesională din Hemeiuşi- Bacău.

În anii de după terminarea Liceului a colaborat la presa locală băcăuană (ziarul „Steagul Roşu”) abordînd toate genurile gazetăreşti. După această perioada de ucenicie jurnalistică , în anii studenţiei sale este frecvent prezent cu articole şi radioreportaje la postul de Radio Bucureşti („Emisiunile pentru tineret” ) şi la Radio Iaşi. Colaborează, totodată, la ziarul „Flacăra Iaşului”. În această perioadă este secretar responsabil al subredacţiei „Viaţa studenţească” pentru centrul universitar Iaşi. Scrie, în acelaşi timp, la ziarul central al tineretului, ”Scânteia tineretului” , editat la Bucureşti şi, totodată, realizator de emisiuni zilnice la Sstaţia orăşenească de radioamplificare.

Concomitent, este membru activ al Cenaclului literar studenţesc „Mihai Eminescu”. Vacanţele studenţești le petrece, în cea mai mare parte, în redacţia ziarului local băcăuan. În 1966 devine redactor, reporter şi, în scurt timp, şef de secţie în cadrul aceluiaşi ziar. Scrie reportaje din toate domeniile de activitate, anchete, comentarii, note, interviuri – în special din sfera „Problemelor cetăţeneşti”, adică despre comerţ, prestări de sevicii, sănătatea publică, turism, sfera de relaţii a primăriilor cu populaţia, circulaţie rutieră etc., abordând chestiunile majore ale timpului cu care se confruntau băcăuanii în viaţa lor de zi cu zi.

De reamintit sunt și campaniile de presă cu titluri ca: „Dosarul alimentării cu apă a Bacaului”, „Calitatea serviciilor şi buna servire a consumatorilor”, „Timpul irosit al cetăţeanului”,”Defecţiunile din transportul în comun” etc., etc. Toate acestea , şi încă multe altele, remarcându-se printr-un ascuţit spirit critic, cu adresă locală precisă, fără generalizări, dar, prin repetiţia şi frecvenţa cazurilor şi situaţiilor incriminate în majoritatea articolelor sale, însumate astăzi retrospectiv ele se constituie într-un aspru rechizitoriu la adresa orânduirii politice şi sociale . Condeiul său devenise temut de o serie de diriguitori (şi potlogari) pasibili de a intra în atenţia redacţională…

Este iniţiatorul rubricii permanente de turism a ziarului. A înfiinţat, de asemenea, rubrici şi pagini de largă notorietate publică, pe teme de etică civică. De un amplu ecou, de pildă, a fost pagina „Se întîmplă la un pas de noi” – singura, la vremea respectivă, în care semnau toţi scriitorii din cadrul prestigioasei reviste naţionale „Ateneu”. A introdus rubrica permanentă a unui condei şi a unei conştiinţe civice exemplare, intitulată „Etc.”şi semnată de criticul şi istoricul literar prof.,dr. Constantin Călin. Totodată, Roni Căciularu a cultivat şi revigorat în paginile ziarului în special două genuri jurnalistice : reportajul ( adesea cu tentă literară), gen în care întotdeauna a briat şi interviul, acesta devenit adesea percutant, critic, ofensiv, cu o dialectică interioară, cu semnalarea unor acute probleme incomode şi cu sugestii imperative pentru rezolvare. Printr-o luptă aparent derizorie,el a atacat, de fapt, esenţa societăţii.

Este autorul cărţii de reportaj „Arc voltaic”, care a avut un tiraj de 10.000 de exemplare, şi care a fost bine primită de cititori şi de critica de specialitate, inclusiv în revista profesională a ziariştilor din România – „Presa noastră”. A înfiinţat „Clubul presei” ( al cărui director a fost). Deveniseră cunoscute şi apreciate, în acest context, serile de „Teatru de Cafenea” – o altă iniţiativă a acestui jurnalist băcăuan (desfăşurate în sala de recepţii a hotelului „Decebal”). A urmat cursuri de specialitate în redacţie şi in Capitală. A participat la schimburi de experienţă, profitabile profesional fiind cele de la „Informaţia Bucureştiului” şi de la ziarul din Dresda.

După aproape 17 ani de activitate fructuoasă în cadrul aceleiaşi redacţii (fără a mai socoti îndelungata activitate de colaborator extern al cotidianului băcăuan) ziaristul Roni Căciularu este scos din presă, fără a i se reproşa vreo vină. Cere explicaţii, dar nu i se oferă! Se consolează însă cu o mare simpatie a cititorilor din tot judeţul Bacău. Lucrează apoi în turism, la Oiciul judeţean cu acest profil şi, în 1983, emigrează in Statul Israel. După numeroase ocupaţii neînsemnate, devine secretarul general al Uniunii Originarilor din România, organizaţie care reprezintă interesele a cca 400.000 de membri. A militat cu succes, timp de peste 30de ani, pentru limba şi cultura românească, pentru menţinerea şi amplficarea unui climat pozitiv de apreciere şi consideraţie faţă de valorile poporului român, organizând, printre altele, manifestări culturale şi politice cu sute şi mii de evrei originari din România. Şi-a continuat, totodată, activitatea publicistică în presa de limbă română din Israel.

S-a dovedit permanent, prin fapte, animat de sentimente şi gânduri calde faţă de România şi valorile ei. A fost căsatorit, are un fiu, două nepoţele şi un nepot. A scris până în ultimele zile ale vieții sale atât în presa israeliană, la ziarul central de limbă română – „Viaţa Noastră”, dar şi la presa băcăuană („Deşteptarea”, „Ziarul de Bacău”, „Observator”, „Informaţia Bacăului”, revistele Plumb și Ateneu) şi a vizitat periodic ţara şi oraşul natal, precum şi pe foştii colegi şi prieteni. Inclusiv pe unii dintre jurnaliştii zilei de azi. A fost șl va rămâne un onorabil fiu al Bacăului. Trecerea sa în lumea umbrelor nu va însemna o despărțire definitivă de foștii colegi de gazetărie, ci un remember permanent al imaginilor și sentimentelor pe care ni le-a dăruit prin condeiul său mărturisitor de fapte.

Mihai BUZNEA, UZPR