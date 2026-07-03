EXCLUSIV | Clasamentul pe care Ministerul nu îl publică. Deșteptarea lansează primul Indice Compozit al Performanței Școlare din județul Bacău

Care este, de fapt, cea mai performantă școală? Întrebarea revine în fiecare an după publicarea rezultatelor la Evaluarea Națională. Clasamentul oficial al Ministerului Educației este construit în principal pe baza mediilor obținute de elevi, însă acesta nu spune întotdeauna întreaga poveste.

O școală cu 15 absolvenți poate obține o medie foarte mare dacă are o generație excepțională. În schimb, o unitate cu peste 100 de candidați trebuie să mențină același nivel pentru o promoție întreagă. De asemenea, două școli pot avea aceeași medie generală, deși într-una rezultatele sunt foarte apropiate între elevi, iar în cealaltă coexistă note de 10 și medii foarte mici.

Pornind de la această observație, Deșteptarea a realizat Indicele Compozit Deșteptarea (ICD), o analiză statistică bazată pe rezultatele Evaluării Naționale 2026, înainte de soluționarea contestațiilor. Scopul nu este înlocuirea clasamentului oficial, ci completarea acestuia cu o perspectivă care ia în calcul mai multe dimensiuni ale performanței unei școli.

În analiză au fost incluse doar unitățile de învățământ cu minimum 10 candidați, pentru a evita ca promoțiile foarte mici să influențeze rezultatele statistice.

Ce arată noul clasament

În primul rând, analiza confirmă valoarea școlilor aflate, în mod tradițional, în fruntea învățământului băcăuan. Primele poziții sunt ocupate de colegiile naționale din Bacău și Onești, care își păstrează performanța indiferent de metodologia utilizată.

În același timp, indicele scoate în evidență performanța unor școli gimnaziale care gestionează promoții foarte numeroase. Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” și Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” demonstrează că rezultate foarte bune pot fi obținute și atunci când examenul este susținut de peste o sută de elevi.

Din punct de vedere statistic, aceasta este o provocare semnificativ mai mare decât în cazul promoțiilor restrânse.

Un alt rezultat interesant este că diferențele dintre clasamentul oficial și ICD sunt relativ mici. Acest lucru sugerează că școlile aflate în fruntea ierarhiei nu excelează doar prin câțiva elevi cu rezultate foarte bune, ci prin performanța constantă a întregii promoții.

Primele modificări apar în partea a doua a Top 10, unde indicele favorizează școlile cu rezultate mai omogene și cu promoții numeroase.

Loc ICD Loc oficial Dif. Unitatea de învățământ Candidați Media ICD 1 1 = Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 29 9,14 83,28 2 2 = Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 27 8,99 81,78 3 3 = Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești 29 8,97 81,62 4 4 = Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 59 8,70 80,90 5 5 = Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 117 8,42 78,96 6 6 = Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 74 8,41 78,06 7 7 = Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 124 8,18 76,76 8 9 ▲1 Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 77 8,15 75,61 9 11 ▲2 Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 169 7,89 74,46 10 13 ▲3 Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 128 7,75 74,40 11 10 ▼1 Colegiul „N.V. Karpen” Bacău 28 8,02 71,27 12 12 = Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 64 7,76 71,26 13 16 ▲3 Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești 81 7,60 70,24 14 8 ▼6 Colegiul Național „Costache Negri” Târgu Ocna 22 8,16 69,97 15 14 ▼1 Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești 56 7,70 67,80 16 22 ▲6 Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 78 7,25 67,23 17 15 ▼2 Școala Gimnazială Nr. 1 Onești 42 7,66 67,08 18 29 ▲11 Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești 113 7,04 65,41 19 23 ▲4 Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău 65 7,19 65,38 20 17 ▼3 Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran” Bacău 53 7,40 64,71

Observațiile cele mai interesante sunt:

Primele 7 poziții sunt identice cu clasamentul după media generală. Asta validează faptul că elitele învățământului băcăuan sunt solide, indiferent de indicatorul folosit.

cu clasamentul după media generală. Asta validează faptul că elitele învățământului băcăuan sunt solide, indiferent de indicatorul folosit. Prima schimbare apare pe locul 8 , unde Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău urcă un loc.

, unde urcă un loc. Cea mai mare ascensiune din Top 20 este a Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești , care urcă 11 poziții (de pe locul 29 pe locul 18), datorită promoției numeroase și rezultatelor relativ omogene.

, care urcă (de pe locul 29 pe locul 18), datorită promoției numeroase și rezultatelor relativ omogene. Cea mai mare coborâre este a Colegiul Național „Costache Negri” Târgu Ocna , care pierde șase poziții. Nu înseamnă că școala a avut rezultate slabe, ci că celelalte componente ale indicelui (mărimea promoției și consistența) cântăresc mai puțin în favoarea sa decât media generală.

De ce era nevoie de un alt indicator

Clasamentul oficial răspunde la întrebarea: care este media elevilor unei școli?

Indicele Compozit Deșteptarea încearcă să răspundă la o întrebare diferită:

Cât de performantă este, în ansamblu, o promoție?

Diferența este importantă. O școală poate avea aceeași medie ca alta, dar să o obțină în moduri complet diferite: fie printr-un grup restrâns de elevi foarte buni și un număr mare de rezultate slabe, fie printr-o generație în care majoritatea elevilor obțin rezultate apropiate.

ICD încearcă să surprindă tocmai această diferență.

Cum a fost calculat Indicele Compozit Deșteptarea

Indicele Compozit Deșteptarea (ICD) este o analiză statistică realizată de redacție și nu reprezintă un clasament oficial al Ministerului Educației.

Pentru fiecare școală au fost analizați cinci indicatori:

40% – media generală obținută de elevii școlii;

– media generală obținută de elevii școlii; 20% – consistența rezultatelor, măsurată prin coeficientul de variație, care evidențiază cât de apropiate sunt rezultatele elevilor între ei;

– consistența rezultatelor, măsurată prin coeficientul de variație, care evidențiază cât de apropiate sunt rezultatele elevilor între ei; 20% – dimensiunea promoției, calculată printr-o funcție logaritmică, astfel încât școlile cu promoții numeroase să fie avantajate moderat, fără a domina clasamentul;

– dimensiunea promoției, calculată printr-o funcție logaritmică, astfel încât școlile cu promoții numeroase să fie avantajate moderat, fără a domina clasamentul; 10% – ponderea mediilor de cel puțin 9, ca indicator al excelenței;

– ponderea mediilor de cel puțin 9, ca indicator al excelenței; 10% – penalizarea pentru ponderea mediilor sub 5, ca indicator al vulnerabilității.

Pentru relevanță statistică, în analiză au fost incluse doar unitățile de învățământ cu minimum 10 candidați prezenți la Evaluarea Națională 2026.

Indicele Compozit Deșteptarea nu își propune să desemneze „cea mai bună școală”, ci să ofere o evaluare multidimensională a performanței unei promoții. Clasamentul completează datele oficiale și va putea fi actualizat anual, folosind aceeași metodologie, pentru a urmări evoluția școlilor din județ.

Analiză realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.