EXCLUSIV | Unde se formează excelența? Topul școlilor din Bacău cu cei mai mulți elevi de nota 9 și peste

După publicarea Indicelui Compozit Deșteptarea (ICD), care a analizat performanța generală a școlilor din județul Bacău, următoarea întrebare este firească: unde sunt concentrați elevii cu cele mai bune rezultate?

Pentru a răspunde la această întrebare, Deșteptarea a analizat ponderea elevilor care au obținut medii de cel puțin 9 la Evaluarea Națională 2026, înainte de soluționarea contestațiilor.

Clasamentul nu este realizat după numărul absolut al mediilor peste 9, deoarece acesta favorizează automat școlile cu promoții numeroase. În schimb, analiza ia în calcul procentul elevilor care au depășit pragul de 9, indicator care permite o comparație echitabilă între unitățile de învățământ.

Topul excelenței

Loc Unitatea de învățământ Medii ≥ 9 Candidați Procent 1 Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 21 29 72,4% 2 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 16 27 59,3% 3 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești 15 29 51,7% 4 Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 27 59 45,8% 5 Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 47 117 40,2% 6 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 27 74 36,5% 7 Colegiul „N.V. Karpen” Bacău 9 28 32,1% 8 Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 37 124 29,8% 9 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 7 31 22,6% 10 Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 17 77 22,1% 11 Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 35 169 20,7% 12 Școala Gimnazială Nr. 1 Orbeni 4 20 20,0% 13 Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran” Bacău 10 53 18,9% 14 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 11 64 17,2% 15 Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 19 128 14,8%

Ce arată clasamentul

Analiza confirmă poziția colegiilor naționale din Bacău și Onești, care continuă să concentreze cea mai mare parte a elevilor cu rezultate excelente la Evaluarea Națională. Aproape trei sferturi dintre absolvenții Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” au obținut medii de cel puțin 9, în timp ce la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” procentul depășește 59%.

În același timp, clasamentul scoate în evidență performanța unor școli gimnaziale care reușesc să pregătească un număr impresionant de elevi foarte bine pregătiți. Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, de exemplu, are 47 de elevi cu medii peste 9, cel mai mare număr absolut din județ, chiar dacă, procentual, este devansată de colegiile naționale.

O altă surpriză este prezența în Top 10 a Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun” din Bacău și a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Orbeni, care demonstrează că excelența nu este prezentă exclusiv în marile colegii sau în municipiul reședință de județ.

Datele arată și un lucru important: performanța poate fi privită din două perspective. Unele școli se remarcă prin faptul că aproape toți elevii obțin rezultate foarte bune, în timp ce altele impresionează prin numărul mare de elevi care ating nivelul de excelență, chiar dacă au promoții mult mai numeroase.

Cum a fost realizat clasamentul

Analiza include doar unitățile de învățământ cu minimum 10 candidați prezenți la Evaluarea Națională 2026. Clasamentul este realizat în funcție de procentul elevilor care au obținut medii de cel puțin 9, și nu după numărul lor absolut, pentru a permite comparații corecte între școli cu promoții de dimensiuni diferite.

Rezultatele utilizate sunt cele publicate înainte de soluționarea contestațiilor.

Analiză statistică realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.