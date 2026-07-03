Băcăuanii care au cucerit Triglavul. O fetiță de 12 ani și o premieră pentru Târgu Ocna, pe acoperișul Sloveniei

La ora cinci dimineața, când cea mai mare parte a Alpilor Iulieni încă dormea sub lumina rece a răsăritului, 18 alpiniști își puneau căștile, își verificau hamurile și porneau spre unul dintre cele mai râvnite vârfuri ale Europei Centrale.

Destinația era Triglav (2.864 m), cel mai înalt munte al Sloveniei și simbolul național care domină atât stema, cât și drapelul acestei țări. Pentru sloveni există chiar o tradiție: fiecare ar trebui să ajungă măcar o dată în viață pe acest vârf.

Între 17 și 21 iunie 2026, ascensiunea organizată de Door2Outdoor și GoNomad a adunat 18 participanți, iar printre ei s-au aflat și iubitori ai muntelui din județul Bacău, pentru care expediția avea să devină o experiență memorabilă.

Un traseu care nu iartă greșelile

Drumul spre Triglav nu este o simplă drumeție montană.

Grupul a ales una dintre cele mai spectaculoase și solicitante variante de urcare, Tominškova Pot, un traseu cu aproape 1.900 de metri diferență de nivel. Poteca alternează porțiuni abrupte de stâncă, hornuri înguste, cabluri metalice pentru asigurare și pasaje expuse, unde fiecare pas trebuie făcut cu atenție.

La acestea s-au adăugat petice de zăpadă rămase din iarnă și ore întregi de urcare până la Triglavski Dom na Kredarici, cel mai înalt refugiu montan din Slovenia.

După o noapte scurtă, înainte ca soarele să lumineze crestele, a început ultima etapă.

Traseul dintre refugiu și vârf este considerat partea cea mai tehnică a ascensiunii. Cablurile metalice și pasajele aeriene îi obligă pe alpiniști să rămână concentrați până la ultimul metru.

Răsplata vine însă sus, la 2.864 de metri, unde panorama asupra Alpilor Iulieni transformă orice efort într-o amintire de neuitat.

Două premiere pentru județul Bacău

Dincolo de performanța întregului grup, expediția a adus două momente speciale pentru comunitatea băcăuană.

Raisa Brânză, în vârstă de doar 12 ani, a devenit cel mai tânăr băcăuan care a ajuns pe Vârful Triglav, demonstrând că pasiunea pentru munte și pregătirea atentă pot depăși barierele vârstei.

O altă premieră îi aparține Marianei Celmare, care a devenit prima femeie din Târgu Ocna ce reușește ascensiunea pe cel mai înalt vârf al Sloveniei.

Sunt realizări care depășesc statistica și completează istoria comunității montane din județul Bacău, într-o perioadă în care tot mai mulți pasionați aleg să își testeze limitele pe marile vârfuri ale lumii.

Din Carpați spre marile lanțuri muntoase ale lumii

Pentru organizatori, Triglav reprezintă doar o etapă dintr-un calendar internațional ambițios.

Urmează expediții pe Lenin Peak, Kazbek, Island Peak, Pico de Orizaba, Ojos del Salado, Kilimanjaro și alte vârfuri emblematice de pe mai multe continente.

Fiecare dintre aceste ascensiuni înseamnă luni de pregătire, planificare și muncă în echipă. Dar, dincolo de altitudini și performanțe sportive, ele construiesc o comunitate.

Pentru băcăuenii care au urcat pe Triglav, aventura din Slovenia nu va rămâne doar fotografia făcută lângă celebrul turn Aljaž, simbolul vârfului. Va rămâne sentimentul că au împărțit același drum, aceleași emoții și aceeași bucurie de a ajunge împreună pe acoperișul Sloveniei.

Din Carpații României până în Alpi, Caucaz, Africa, Asia sau America de Sud, fiecare expediție dovedește că adevărata cucerire nu este doar atingerea unui vârf, ci oamenii care aleg să urce împreună și poveștile pe care le aduc acasă.