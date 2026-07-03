Două persoane au fost rănite într-un accident între două autoturisme, pe o stradă din Bacău

Două persoane au fost rănite, vineri dimineață, în urma unui accident rutier produs pe strada Narciselor din municipiul Bacău, în care au fost implicate două autoturisme.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.



În urma evaluării efectuate de echipele de intervenție, s-a constatat că nu au existat persoane încarcerate.

Cele două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău de către echipajele SMURD și SAJ, pentru investigații și tratament de specialitate.

Pompierii au asigurat, totodată, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, în vederea eliminării riscurilor care puteau apărea în urma accidentului.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.