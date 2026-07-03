Umbrărescu pregătește autorizația pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii A8. Lucrările pe tronsonul Ditrău – Grințieș ar putea începe la sfârșitul anului

Asocierea condusă de UMB urmează să predea, la jumătatea lunii iulie, proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire aferent lotului Ditrău – Grințieș al Autostrăzii Unirii A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), Gabriel Budescu.

Cu o lungime de 38 de kilometri, tronsonul este considerat cel mai lung lot de autostradă din România aflat în execuție contractuală și unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră realizate până în prezent.

Conform CineConstruiește, după depunerea documentației pentru autorizarea lucrărilor, vor urma aprobarea proiectului tehnic de execuție și emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Potrivit lui Gabriel Budescu, primele utilaje ar putea intra pe șantier spre sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, inițial pe primii aproximativ 12 kilometri ai traseului, unde documentația tehnică va fi finalizată mai rapid.

În această perioadă, asocierea formată din SA&PE Construct, Tehnostrade, Euro Asfalt și Spedition UMB a finalizat studiul topografic și continuă investigațiile geotehnice prin foraje de-a lungul traseului.

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului a fost semnat în martie 2025 și are o durată totală de 54 de luni, din care 14 luni sunt alocate proiectării, iar 40 de luni execuției lucrărilor.

Un proiect fără precedent în infrastructura rutieră

Lotul Ditrău – Grințieș este considerat unul dintre cele mai dificile proiecte de autostradă din România din punct de vedere tehnic.

Pe traseu sunt prevăzute 19 tuneluri și 63 de poduri și viaducte, iar lungimea cumulată a tunelurilor și structurilor ajunge la 21 de kilometri, reprezentând aproximativ 57% din lungimea totală a lotului. Practic, mai mult de jumătate din autostradă va traversa zona montană fie prin tuneluri, fie pe viaducte.

Finalizarea acestui tronson va crea un coridor rutier modern între Ditrău și Grințieș și va reduce timpul de deplasare dintre Ditrău și Tulgheș cu până la 40 de minute, pe un traseu care în prezent nu beneficiază de o alternativă prin drum național.

Al doilea proiect important predat de UMB în iulie

Lotul Ditrău – Grințieș este al doilea proiect major pe care grupul UMB îl pregătește pentru autorizare în această lună, după Drumul Expres Focșani – Brăila, cu o lungime de 73,5 kilometri.

Prin aceste proiecte, grupul controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu își consolidează poziția de principal constructor de infrastructură rutieră din România, gestionând simultan proiectarea și execuția unor șantiere care însumează sute de kilometri de drumuri de mare viteză.

Pe traseul Autostrăzii Unirii A8, UMB are contracte pentru peste 178 de kilometri din totalul de aproximativ 275 de kilometri aflați în execuție, inclusiv cele mai dificile sectoare montane din județele Harghita și Neamț.

Odată cu începerea efectivă a lucrărilor, lotul Ditrău – Grințieș este așteptat să devină unul dintre cele mai spectaculoase șantiere de autostradă din România.