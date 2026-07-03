Lansare de carte la Hub Cultural Romano Art Cafe – Bacău

Sâmbătă, 4 iulie 2026, începând cu ora 12:00, iubitorii de literatură sunt invitați la Hub Cultural Romano Art Cafe, situat pe strada Mioriței nr. 10, Bacău, pentru un eveniment cultural dedicat lansării volumului „Poveștile lui Eugen Șendrea”.

Cartea este semnată de Stelian Cartacuzencu, cunoscut drept „Scriitorul”, în colaborare cu Maria Margoș, și aduce în atenția publicului povești inspirate din viață, memorie și valorile autentice ale comunității.

Evenimentul reprezintă o oportunitate de întâlnire între autori și cititori, într-un cadru prietenos, dedicat dialogului cultural și promovării literaturii contemporane.

Publicul este invitat să participe la această întâlnire specială, să descopere universul cărții și să se bucure de un moment deosebit alături de autori.

Data: 4 iulie 2026

Ora: 12:00

Locația: Hub Cultural Romano Art Cafe, Strada Mioriței nr. 10, Bacău.