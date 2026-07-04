4 Iulie – Ziua Independenței Statelor Unite. Cum a luat naștere cea mai importantă sărbătoare națională a americanilor

În fiecare an, pe 4 iulie, Statele Unite ale Americii marchează Ziua Independenței, cea mai importantă sărbătoare națională a țării. Evenimentul comemorează adoptarea, în anul 1776, a Declarației de Independență, documentul prin care cele treisprezece colonii britanice din America de Nord și-au proclamat desprinderea de sub autoritatea Coroanei Britanice și au pus bazele unui nou stat.

La 4 iulie 1776, reprezentanții Congresului Continental au aprobat textul redactat în principal de Thomas Jefferson, cu contribuțiile lui John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman și Robert R. Livingston. Documentul proclama că „toți oamenii sunt creați egali” și că au drepturi fundamentale precum viața, libertatea și căutarea fericirii.

Declarația a fost adoptată în contextul războiului dintre coloniști și Marea Britanie, conflict început cu un an înainte. Independența avea să fie recunoscută oficial abia în 1783, prin Tratatul de la Paris, care a încheiat războiul și a consacrat apariția Statelor Unite ca stat suveran.

O sărbătoare a patriotismului

De-a lungul timpului, 4 Iulie a devenit sinonim cu patriotismul american. În toate cele 50 de state sunt organizate parade, concerte, picnicuri, competiții sportive și spectacole de artificii. Clădirile publice și locuințele sunt decorate cu steaguri în culorile roșu, alb și albastru, iar milioane de americani petrec ziua alături de familie și prieteni.

Cele mai spectaculoase focuri de artificii au loc în marile orașe, precum New York City, Washington, Boston și Philadelphia, orașul în care a fost semnată Declarația de Independență.

Relațiile româno-americane

Pentru România, Ziua Independenței Statelor Unite reprezintă și un prilej de reafirmare a relațiilor strategice dintre cele două state. Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, lansat în 1997, s-a consolidat în ultimele decenii prin cooperarea în domeniile apărării, securității, economiei și energiei.

În fiecare an, Ambasada Statelor Unite la București organizează recepții și evenimente dedicate zilei de 4 iulie, la care participă oficiali români, diplomați și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile.

Simbol al democrației

La aproape 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, Ziua de 4 Iulie rămâne unul dintre cele mai importante simboluri ale identității americane. Valorile exprimate în documentul din 1776 – libertatea, drepturile individuale și guvernarea bazată pe consimțământul cetățenilor – continuă să fie repere fundamentale pentru democrația americană și au influențat numeroase constituții și mișcări democratice din întreaga lume.