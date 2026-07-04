Jandarmii băcăuani asigură ordinea publică la maratonul montan „Legendele Nemirei”, desfășurat la Slănic Moldova

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău sunt mobilizați în stațiunea Slănic Moldova pentru asigurarea măsurilor de ordine publică pe durata maratonului montan „Legendele Nemirei”, unul dintre cele mai importante evenimente sportive de profil din județ.

Misiunea forțelor de ordine este de a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a competiției, la care participă alergători, organizatori, voluntari, turiști și susținători. Jandarmii sunt prezenți atât în zonele de start și de sosire, cât și pe traseele de concurs și în principalele puncte de interes de pe parcursul întrecerii, fiind pregătiți să intervină în cazul producerii unor situații de urgență.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău le recomandă participanților și spectatorilor să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor, să poarte echipament adecvat terenului montan și condițiilor meteorologice și să se hidrateze corespunzător, evitând expunerea prelungită la soare.

De asemenea, jandarmii îi îndeamnă pe cei prezenți să anunțe imediat forțele de ordine sau voluntarii dacă observă persoane aflate în dificultate, să protejeze mediul înconjurător prin păstrarea curățeniei și să manifeste prudență în cazul întâlnirii animalelor sălbatice, în special a urșilor, evitând hrănirea acestora sau abandonarea resturilor alimentare.

Pentru siguranța tuturor participanților, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în afara traseelor marcate și respectarea măsurilor dispuse de organizatori și de forțele de ordine pe întreaga durată a competiției.