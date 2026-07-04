Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, înfrângere drastică în amical: 2-7 cu Metalul Buzău!

Al doilea amical al verii a adus prima înfrângere pentru divizionara secundă FC Bacău. O înfrângere drastică! La o săptămână după ce s-au impus acasă, cu 1-0, în testul de debut disputat în compania moldovenilor de la FCM Ungheni, „alb-roșii” au fost surclasați, tot la Ruși-Ciutea, de viitoarea adversară din campionatul Ligii 2, Metalul Buzău, cu 7-2.

Interesant este că băcăuanii au condus cu 2-0 (cel mai periculos scor, nu?), prin golurile marcate de stoperul spaniol Carlos Inglada și mijlocașul Codrin Oasenegre înainte de a fi „îngropați” de avalanșa de reușite a oaspeților.

Jocul de verificare dintre FC Bacău și Metalul Buzău a avut două reprize a câte 60 de minute, gazdele (care în cursul acestei săptămâni au oficializat despărțirea de Alexandru Aftanache, venirea lui Alexandru Gîrbiță și prelungirea contractului lui Marko Juric), rulând o bună parte din lotul avut la dispoziție. Următorul meci de verificare al FC Bacău va avea loc sâmbăta viitoare, pe 11 iulie, de la ora 11.00, pe terenul Oțelului Galați. Așadar, după Metalul, Oțelul!