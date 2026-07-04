Cinema în aer liber revine la Bacău. „Lilo & Stitch”, proiecția de duminică din Parcul Bazinului de Înot

Băcăuanii sunt invitați duminică, 5 iulie, de la ora 21:00, la o nouă ediție a evenimentului „Cinema în aer liber”, organizat în parcul din apropierea Bazinului de Înot.

Potrivit Primăriei Municipiului Bacău, pe ecran va rula filmul „Lilo & Stitch”, o producție de animație apreciată de publicul de toate vârstele. Organizatorii îi încurajează pe participanți să vină însoțiți de familie și prieteni și să își aducă pături sau scaune pliabile pentru a se bucura de o seară de vară petrecută sub cerul liber.

Lansat în 2002 de studiourile Disney, „Lilo & Stitch” spune povestea lui Lilo, o fetiță din Hawaii care adoptă ceea ce crede că este un cățel neobișnuit. În realitate, acesta este Stitch, un extraterestru creat prin experimente genetice și ajuns pe Pământ în încercarea de a scăpa de urmăritorii săi. Pe măsură ce relația dintre cei doi se dezvoltă, filmul explorează teme precum prietenia, acceptarea și importanța familiei, reunite în conceptul hawaiian „ohana”, potrivit căruia nimeni nu este abandonat sau uitat.

Producția, regizată de Chris Sanders și Dean DeBlois, a devenit una dintre cele mai îndrăgite animații Disney, fiind apreciată pentru umorul său, coloana sonoră inspirată din muzica lui Elvis Presley și mesajul emoționant despre solidaritate și apartenență. Filmul a avut succes atât în rândul criticilor, cât și la box office, dând naștere ulterior unei întregi francize.

Accesul la proiecția organizată în cadrul programului „Cinema în aer liber” este gratuit.