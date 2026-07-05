Gadara și mesajul ei…

Duminica a V-a după Rusalii. O demonstrație despre străfunduri pustiite, duhuri ce înrobesc, vindecare, libertate și Înviere. Un prilej de a ni se arăta slava lui Dumnezeu. O tandrețe a Mântuitorului față de firea umană, fără precedent ori asemănare. Un fel de nevedere al adevăratului câștig, pentru că porcii zilei, în care duhurile cer scăpare, se vădesc mai importanți decât unii oameni, pentru concetățenii cei înspăimântați. Și o nedorință a mântuirii: îngerii căzuți, îngăduiți să-și încerce posibilitatea mântuirii, nu emit vreun gând de smerenie, ci fug spre adâncuri.

Evanghelistul Matei (8, 28-34; 9, 1) ne prezintă detaliile întrevederii într-un mod de-a dreptul parcimonios. Dar, cu un accent clar și bine pus. Omul este o unitate a contrastelor prin faptul că este creatură, dar totodată chip dinamic al Creatorului. El este în extremă dependență de Dumnezeu, dar și capabil să cugete, să lucreze și să tindă spre o relație tot mai strânsă cu Subiectul suprem. Textul biblic ne dezvăluie faptul că nu putem fi puternici arătându-ne goliciunea ori mușchii, înzorzonându-ne cu valori de carton, aur, ori argint.

Viguroși suntem doar la picioarele Domnului, așezați în siguranța cordialității Sale dumnezeiești pentru noi. Căci, smerita întâmplare din margine de cimitir a Gherghesenilor este ticluită și miezului lumii în care trăim. În câte rânduri nu ne-a cercetat Domnul, pentru a ne recalibra forța de mântuire, explicându-ne că valorăm mai mult decât am putea noi înșine înțelege. Și de ce este important a pricepe că nu trebuie să creștem și să sporim în cultura de turmă, preocupându-ne de cimitirul ultimativ al falselor valori…

În ipostaza locuitorilor Gadarei ne regăsim cu toții. Porcii inimilor noastre sunt păguboasele sentimente și posesiuni. Să privim doar la ale noastre răspunsuri, atunci când simțim că ne sunt afectate comoditățile și rutina. Nimeni, însă, nu ne cere a ne dezbrăca cu totul de cele ale acestei lumi. Trebuie doar a le fixa locul, potrivit ierarhiei valorilor vieții noastre. De n-o vom putea-o face, vom fi la fel de păgubiți ca locuitorii cetății de astăzi. Să îndrăznim!

Inspector scolar,

pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu