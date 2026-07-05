Atletism: Bacăul, mereu în top

Daria Vrînceanu și Luca Teirău s-au laureat dubli campioni ai României U20, Raul Filimon (SCM) vicecampion național U20, Adnana Vrînceanu a câștigat aur și argint la Cupa României pentru seniori, iar Amelia Negulescu a cucerit bronzul balcanic U18

Atletismul băcăuan continuă să fie în top. Indiferent de tipul competiției. A demonstrat-o, din plin, și în acest weekend. Astfel, Daria Vrînceanu (SCM Bacău) și Luca Teirău (CSM Bacău) s-au laureat dubli campioni naționali Under 20 la Craiova. Daria Vrînceanu, care este antrenată de Cristi Nemțeanu, a cucerit aurul atât la triplusalt, cât și la săritura în lungime. Dar nu oricum!

La ambele probe, Daria a îndeplinit baremul pentru participarea la Campionatul Mondial de juniori programat luna viitoare, la Oregon, în Statele Unite, realizând cele mai bune rezultate personale ale sezonului: 13,14 m la triplusalt și 6,23m la lungime! În ceea ce-l privește pe Luca Teirău, atletul antrenat de Teodora Jercălău la CSM Bacău s-a impus la Naționalele U20 în proba de 100m cu timpul de 10,65 secunde și în cea de 200m cu 21.70. Pe podiumul Naționalelor U20 de la Craiova a urcat și Raul Filimon, care s-a laureat vicecampion al României la aruncarea greutății.

Atletul antrenat de Mihaela Melinte la SCM Bacău a cucerit argintul cu o aruncare ce a măsurat 18,41m (recordul său fiind de 18,94m), (re)confirmând astfel baremul de participare la Mondialele U20 de la Oregon. Tot la Craiova și tot în weekendul 4-5 iulie, dar la Cupa României pentru seniori, o altă băcăuancă, Adnana Vrînceanu (dublă legitimare CS Dinamo București/ SCM Bacău) și-a adjudecat aurul la 100m și argintul la 200m. Bacăul atletic va rămâne conectat la Craiova și în weekendul 11-12 iulie, cu ocazia Balcaniadei Under 20.

La această competiție, în lotul României vor figura cei trei medaliați ai Bacăului la Naționalele U20: Daria Vrînceanu, Luca Teirău și Raul Filimon. Și dacă tot am amintit de Balcaniadă, să încheiem cu faptul că la întrecerile balcanice U18 de atletism derulate la final de săptămână, în la Nuovo Mesto, în Slovenia, Bacăul a contribuit la zestrea României cu o medalie de bronz.

Reușita a aparținut Ameliei Negulescu (CSȘ/ SCM Bacău), care a urcat pe treapta a treia a podiumului balcanic în proba de triplusalt. Amelia, atletă pregătită de Cristi Nemțeanu, a cucerit bronzul balcanic cu o săritură de 12,85 m.

Aproape de podium au fost și ceilalți doi băcăuani ce au reprezentat România la Nuovo Mesto. Cu un rezultat de 15,09m, David Sârbu (CSȘ/ CSM, antrenoare Mariana Sârbu) s-a clasat al patrulea la triplusalt, probă adjudecată de compatriotul său, Daniel Matei Lixandru, autorul unei sărituri de 15,39m, în timp ce Alessia Ioana Burcă (CSȘ/ SCM, antrenor Cristi Nemțeanu), s-a poziționat a cincea în cursa de 800m.