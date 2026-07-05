Consiliul Județean Bacău a aprobat investiții în sănătate, infrastructură, cultură și utilități în ședința din luna iunie

Consiliul Județean Bacău a aprobat, la ultima ședința ordinară, o serie de proiecte de investiții care vizează modernizarea infrastructurii medicale, rutiere și culturale, precum și dezvoltarea rețelelor de utilități publice din județ.

Potrivit președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, una dintre cele mai importante hotărâri adoptate a vizat aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului de reabilitare și eficientizare energetică a clădirii actualei Secții de Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, care urmează să fie transformată în Secția Dermato-Venerologie.

Tot în domeniul sănătății, consilierii județeni au aprobat o nouă organigramă a Spitalului Județean de Urgență Bacău, care prevede suplimentarea personalului în secții cu activitate intensă, precum Anestezie și Terapie Intensivă, Laboratorul de Radiologie și Ambulatoriul de Specialitate.

O altă măsură importantă o reprezintă înființarea Compartimentului Unităților de Accidente Vasculare Cerebrale Acute (UAVCA) în cadrul Secției de Neurologie. Noua structură va avea șase paturi și va deservi pacienți din județele Bacău, Neamț și Vrancea, fiind însoțită de aprobarea posturilor necesare funcționării.

În domeniul culturii, Consiliul Județean a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici la finalizarea proiectului de reabilitare și eficientizare energetică a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, clădire care va găzdui Biblioteca Județeană și va oferi spații moderne pentru activități culturale și educaționale. De asemenea, a fost aprobată documentația tehnico-economică pentru amenajarea unei parcări destinate vizitatorilor complexului muzeal.

Pe agenda ședinței s-a aflat și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea drumului care face legătura între DJ 118B și DN 2G, investiție menită să îmbunătățească accesibilitatea și siguranța rutieră în zonă.

Consilierii județeni au adoptat totodată hotărâri privind extinderea rețelelor de apă și canalizare, dezvoltarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale și îmbunătățirea serviciului de transport public județean. Au fost aprobate și proiecte necesare funcționării instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean, din domeniile sănătății, culturii și asistenței sociale.

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a declarat că investițiile aprobate urmăresc modernizarea serviciilor publice și creșterea calității vieții în comunitățile din județ, mulțumind consilierilor județeni pentru votul unanim acordat proiectelor aflate pe ordinea de zi.