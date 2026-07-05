Arhiepiscopul Ioachim a participat la hramul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din Bacău și l-a distins pe părintele Gabriel Ichim

Comunitatea credincioșilor de la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Bacău a sărbătorit sâmbătă cel de-al doilea hram al lăcașului de cult, închinat Sfântului Andrei, Arhiepiscopul Cretei, ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz.

La invitația parohului Gabriel Radu Ichim, la eveniment a participat Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a binecuvântat comunitatea și a participat la programul liturgic organizat cu acest prilej.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți, sub protia protopopului Eugen Ciprian Ciuche, în prezența numeroșilor credincioși. După slujbă, Arhiepiscopul Ioachim a săvârșit o slujbă de pomenire pentru membrii comunității persoanelor cu deficiențe de auz trecuți la cele veșnice.

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” este singurul lăcaș de cult din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului dedicat în mod special persoanelor cu deficiențe de auz, slujbele fiind oficiate și în limbaj mimico-gestual. Comunitatea este păstorită de două decenii de părintele Gabriel Radu Ichim, unul dintre puținii preoți din țară specializați în comunicarea cu persoanele cu deficiențe de auz.

În cuvântul adresat credincioșilor, părintele Gabriel Ichim a evocat începuturile acestei misiuni pastorale și cei 20 de ani de slujire în mijlocul comunității.

„În anul 2006 am început slujirea în mijlocul comunității credincioșilor cu deficiențe de auz din Bacău, iar astăzi se împlinesc douăzeci de ani de când Dumnezeu m-a învrednicit să le fiu păstor și împreună-rugător”, a afirmat acesta.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat că în Biserică nu există diferențe între oameni, indiferent de limitele fizice ale fiecăruia, apreciind activitatea desfășurată de părintele Gabriel Ichim în slujba acestei comunități.

„În Biserica lui Hristos nu există oameni de categorii diferite. Suntem una în Hristos (…). Părintele Gabriel este un exemplu viu de slujire, făcându-se tuturor toate, pentru ca fiecare să simtă că are locul său în Biserica lui Hristos”, a transmis ierarhul.

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de slujire în comunitatea credincioșilor cu deficiențe de auz, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului i-a acordat părintelui Gabriel Radu Ichim Diploma de Vrednicie, în semn de recunoaștere a activității pastorale și misionare desfășurate în această perioadă.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de comuniune, marcând atât sărbătoarea hramului, cât și două decenii de activitate dedicate unei comunități pentru care accesul la viața liturgică este asigurat inclusiv prin utilizarea limbajului mimico-gestual.