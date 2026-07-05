„10 Perfect” pentru incluziune. Copiii neurodivergenți au fost campionii unei zile memorabile la Onești

Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” din Onești a fost, sâmbătă, mult mai mult decât o arenă sportivă. A devenit locul în care emoția, curajul și prietenia au învins orice prejudecată, odată cu desfășurarea Cupei Bocce „Perfect 10 – Diferiți, dar egali!”, competiție dedicată copiilor neurodivergenți, organizată în cadrul programului Onești – Oraș European al Sportului 2026 și al Anului Nadia.

Încă de la primele ore ale dimineții, sala s-a umplut de energie și optimism. Copiii au intrat pe teren cu emoții, dar și cu zâmbete largi, încurajați de părinți, profesori, voluntari și spectatori. Pentru mulți dintre ei nu conta clasamentul, ci bucuria de a fi împreună, de a concura și de a demonstra că sportul este un limbaj universal al incluziunii.

La întrecere au participat echipele Asociației Ursuleții D.I.A. din Dărmănești, Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești, Filialei Onești a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești și Asociației Down „Clopoțica” Onești, fiecare copil fiind întâmpinat cu aplauze și încurajări.

Fiecare aruncare a bilelor de bocce a fost însoțită de emoții sincere, iar fiecare reușită a fost sărbătorită ca o victorie colectivă. În tribune, părinții au urmărit cu ochii înlăcrimați evoluțiile copiilor, în timp ce voluntarii și organizatorii au făcut ca fiecare participant să se simtă important.

„Astăzi nu au existat învingători și învinși. Au existat doar copii extraordinari care ne-au reamintit că adevăratul «10 Perfect» se obține cu sufletul, nu doar prin performanță”, a declarat Claribela Coceangă-Niță, președinta Asociației Down „Clopoțica” Onești.

Aceasta a subliniat că evenimentul a demonstrat încă o dată că adevărata performanță înseamnă incluziune, respect și șanse egale pentru fiecare copil.

Competiția a fost organizată de Primăria Municipiului Onești, CSM Onești, Special Olympics România și Asociația Down „Clopoțica” Onești, cu sprijinul mai multor parteneri și sponsori, printre care Școala Postliceală „Carol Davila” Onești, NoThe Pizza, Asociația de Sprijin Supernova și Asociația Ursuleții D.I.A.

În anul în care Oneștiul poartă titlul de Oraș European al Sportului, iar comunitatea o omagiază pe Nadia Comăneci, Cupa Bocce „Perfect 10” a demonstrat că sportul poate face mai mult decât să stabilească ierarhii. Poate apropia oameni, poate schimba mentalități și poate construi o comunitate în care fiecare copil este valorizat și încurajat să-și descopere propriul potențial.

La finalul competiției, medaliile și diplomele au fost însoțite de îmbrățișări, aplauze și promisiunea că astfel de evenimente vor continua. Pentru câteva ore, la Onești, perfecțiunea nu a însemnat scoruri sau recorduri, ci bucuria sinceră a unor copii care au demonstrat că diferențele nu sunt bariere, ci motive în plus pentru a fi împreună.