Autorizațiile de construire pentru locuințe, în scădere în județul Bacău. Numărul locuințelor autorizate a crescut însă în aprilie

Activitatea din sectorul construcțiilor rezidențiale din județul Bacău a înregistrat o evoluție mixtă în luna aprilie 2026. Deși numărul autorizațiilor de construire eliberate de administrațiile locale a scăzut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul locuințelor pentru care au fost emise aceste autorizații este în creștere.

Potrivit datelor statistice, în luna aprilie 2026 au fost eliberate 56 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, dintre care 30,4% în mediul urban și 69,6% în mediul rural.

Comparativ cu luna aprilie 2025, numărul autorizațiilor a scăzut cu 24, ceea ce reprezintă un declin de 30%. Față de luna martie 2026, reducerea este și mai accentuată, de 26 de autorizații, respectiv 31,7%.

Pe ansamblul primelor patru luni ale anului, în județul Bacău au fost emise 216 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, dintre care 58 în mediul urban (26,9%) și 158 în mediul rural (73,1%).

Raportat la perioada ianuarie–aprilie 2025, numărul autorizațiilor a fost mai mic cu 14, ceea ce înseamnă o scădere de 6,1%.

Mai multe locuințe autorizate, în ciuda scăderii numărului de autorizații

Deși au fost emise mai puține autorizații, acestea vizează proiecte de dimensiuni mai mari. Astfel, în luna aprilie 2026, autoritățile locale au autorizat construirea a 102 locuințe, dintre care 61,8% în mediul urban și 38,2% în mediul rural.

Față de aprilie 2025, numărul locuințelor autorizate a crescut cu 16, respectiv cu 18,6%. Comparativ cu luna martie 2026, creșterea este de 19 locuințe, adică 22,9%.

În intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, au fost autorizate 265 de locuințe, dintre care 104 în mediul urban (39,2%) și 161 în mediul rural (60,8%).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul locuințelor autorizate este mai mare cu 26, ceea ce reprezintă un avans de 10,9%.

Datele arată că, deși ritmul eliberării autorizațiilor de construire s-a redus în județul Bacău, proiectele aprobate în acest an includ, în medie, un număr mai mare de locuințe, ceea ce explică evoluția pozitivă a acestui indicator.