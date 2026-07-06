Garda de Mediu Bacău a aplicat amenzi de aproape 1,4 milioane de lei pentru nereguli în gestionarea deșeurilor

Comisarii Gărzii de Mediu Bacău au aplicat 47 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 1.391.600 de lei, în urma primei etape a unui control tematic privind gestionarea deșeurilor municipale și starea de salubrizare a localităților din județ.

Potrivit instituției, până la 30 iunie 2026 au fost verificate 40 de unități administrativ-teritoriale, precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău.

În timpul controalelor, comisarii au constatat o serie de deficiențe majore, între care lipsa sau implementarea ineficientă a sistemelor de colectare separată a deșeurilor la sursă, neatingerea țintelor anuale de reutilizare și reciclare, neaplicarea unor instrumente economice precum tarifele distincte și sistemul „Plătește pentru cât arunci”, dar și probleme grave privind salubrizarea localităților și abandonarea ilegală a deșeurilor.

Ca urmare a acestor neconformități, au fost sancționate primăriile din municipiul Bacău și din comunele Balcani, Berzunți, Bârsănești, Blăgești, Brusturoasa, Buhoci, Buciumi, Căiuți, Filipești, Găiceana, Ghimeș-Făget, Gârleni, Glăvănești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Măgura, Mărgineni, Negri, Oituz, Orbeni, Parava, Pârjol, Podu Turcului, Roșiori, Sascut, Sănduleni, Scorțeni, Secuieni, Stănișești, Ștefan cel Mare, Strugari, Târgu Trotuș, Traian, Urechești, Valea Seacă, Vultureni, Gioseni, Odobești și Prăjești.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Bacău precizează că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, instituția urmând să aplice în continuare prevederile legale pentru asigurarea respectării normelor privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor.