Primăria Bacău pregătește modernizarea Stadionului „Constantin Anghelache”. Investiție de 36 de milioane de lei

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu Viziteu, a anunțat că proiectul de modernizare a Stadionului „Constantin Anghelache” intră în etapa premergătoare execuției, după finalizarea proiectului tehnic.

Potrivit edilului, documentația va fi înaintată Consiliului Local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, iar o parte din fondurile necesare sunt deja prevăzute în bugetul local. Dacă procedurile decurg conform planului, licitația pentru execuția lucrărilor ar putea fi lansată până la sfârșitul lunii.

Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea întregului complex sportiv, precum și extinderea capacității stadionului. Tribuna I va fi mărită la peste 2.000 de locuri și va include o clădire destinată zonei VIP, iar Tribuna a II-a va fi reconstruită și extinsă pentru a putea primi peste 800 de spectatori. De asemenea, va fi construit un spațiu dedicat transmisiunilor radio și TV.

În cadrul investiției sunt prevăzute și lucrări de consolidare și reabilitare a bazei sportive, modernizarea terenurilor de sport, precum și demolarea și reconstruirea unor corpuri de clădire, inclusiv a sălii de antrenament, pe amplasamentele existente. Potrivit administrației locale, aceste lucrări vor permite omologarea stadionului pentru desfășurarea competițiilor sportive de un anumit nivel.

Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 36 de milioane de lei, inclusiv TVA.

Primarul a precizat că modernizarea Stadionului „Constantin Anghelache” nu înlocuiește proiectul privind construirea unui nou stadion municipal, ci reprezintă o investiție complementară, realizată până la identificarea surselor de finanțare necesare pentru proiectul de anvergură din zona centrală a municipiului.