Slănic-Moldova sărbătorește 225 de ani de la descoperirea primului izvor de apă minerală. Trei zile de concerte, folclor și tradiții la Zilele Orașului

Stațiunea Slănic-Moldova se pregătește de una dintre cele mai importante sărbători din istoria sa. În perioada 17–19 iulie 2026, va avea loc o nouă ediție a Zilelor Orașului, eveniment care marchează 225 de ani de la descoperirea primului izvor de apă minerală, moment considerat începutul dezvoltării uneia dintre cele mai cunoscute stațiuni balneoclimaterice din România.

Ediția din acest an are o semnificație aparte și prin faptul că Slănic-Moldova celebrează ocuparea locului al III-lea în competiția națională „Destinația Anului 2026”, distincție care confirmă atractivitatea turistică a stațiunii.

Timp de trei zile, turiștii și localnicii vor avea parte de un program variat, cu recitaluri susținute de artiști consacrați, spectacole folclorice, expoziții, târguri și manifestări dedicate tradițiilor locale.

Pe scena amplasată în stațiune vor urca nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Fuego, Cleopatra Stratan, Dan Helciug și Pavel Stratan, iar prezentarea spectacolelor va fi asigurată de actorul Matei Bogdan.

Festivalul va debuta vineri, 17 iulie, cu recitaluri și concerte, punctul culminant al serii fiind spectacolul susținut de Cleopatra Stratan. Ziua de sâmbătă este rezervată folclorului și tradițiilor românești, cu evoluții ale ansamblurilor și interpreților de muzică populară, urmate de concerte ale unor artiști consacrați. Duminică, programul continuă cu spectacole folclorice și muzică live, iar ediția din acest an se va încheia cu recitalul lui Pavel Stratan.

Pe lângă spectacole, vizitatorii vor putea descoperi produsele artizanilor prezenți la Târgul Meșterilor Populari, unde vor expune meșteșugari din județul Bacău, dar și preparate tradiționale și produse locale în zona gastronomică amenajată special pentru eveniment.

Cei care ajung în stațiune vor avea ocazia să viziteze și Muzeul de Artă Contemporană „In Context”, deschis publicului pe întreaga durată a festivalului.

Manifestările vor fi completate de evenimente religioase dedicate hramului Bisericii „Sfântul Ilie”, sărbătorit în aceeași perioadă.

Organizatorii îi invită pe turiști și pe locuitorii din întreaga regiune să participe la cele trei zile de sărbătoare, în care istoria, cultura, tradițiile și muzica se vor îmbina într-un program dedicat aniversării celor 225 de ani de la descoperirea izvoarelor minerale care au făcut celebră stațiunea Slănic-Moldova. Accesul publicului la toate manifestările este gratuit.

PROGRAMUL SPECTACOLELOR:

Vineri, 17 iulie 2026 17:00 – Asociația Culturală M.Y. Music Art 19:00 – Gabriela Comăneci 20:00 – Grigore Gherman 21:00 – Cleopatra Stratan

Sâmbătă, 18 iulie 2026 15:00 – Festivalul Județean de Folclor 19:30 – Viorica Macovei 20:15 – Fuego 21:00 – Narcotic Sound