Prima lecție de limba engleză pentru copii, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești

Copiii înscriși la atelierul de limba engleză organizat de Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești au participat vineri la prima întâlnire, desfășurată într-o atmosferă interactivă și plină de activități creative.

Potrivit reprezentanților bibliotecii, cei mici au început prin recapitularea numerelor în limba engleză, după care au realizat o activitate practică: au colorat și decupat fructe, pe care le-au folosit pentru a crea o „salată de fructe”. Exercițiul le-a oferit ocazia să învețe și să exerseze denumirile fructelor în limba engleză, într-un mod atractiv și accesibil.

Organizatorii spun că atelierul își propune să transforme procesul de învățare într-o experiență bazată pe joc și creativitate, contribuind atât la dezvoltarea vocabularului în limba engleză, cât și la stimularea imaginației copiilor.

„Acesta este doar începutul unei călătorii pline de descoperiri, zâmbete și provocări frumoase. Abia așteptăm următoarea întâlnire și noi aventuri în universul limbii engleze!”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”.