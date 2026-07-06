Bărbat din Letea Veche, urmărit internațional pentru 34 de infracțiuni, reținut de polițiștii băcăuani

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din comuna Letea Veche, urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile franceze, a fost depistat de polițiștii băcăuani și reținut.

Acțiunea a avut loc în data de 2 iulie, fiind desfășurată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul este căutat de autoritățile din Franța pentru 34 de infracțiuni comise pe teritoriul acestui stat. Printre acuzațiile formulate se numără complicitate la înșelăciune, complicitate la utilizarea de instrumente de plată contrafăcute și complicitate la folosirea unor plăcuțe de înmatriculare false montate pe un autovehicul.

După depistare, acesta a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, unde procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore. În paralel, au fost demarate procedurile legale pentru predarea sa către autoritățile judiciare din Franța.

Ulterior, bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, urmând ca instanța competentă să se pronunțe asupra executării mandatului european de arestare.