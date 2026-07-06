Sărituri în apă de la mare înălțime: Costa Popovici, pregătit pentru o nouă reușită la Cupa Mondială

Câștigător în 2023 și 2024 și medaliat cu argint în 2025, „CSMeul” băcăuan antrenat de Adrian Gavriliu speră să-și prelungească seria succeselor și la ediția din acest an, programată în weekend, la Porto Flavia, în Italia

O nouă provocare pentru Constantin Popovici. O provocare… mondială. La propriu și la figurat. Sportivul în vârstă de 37 de ani va concura în acest weekend la Cupa Mondială de sărituri de la mare înălțime programată la Porto Flavia, în Italia. Obiectivul? Un nou succes. Al patrulea la rând în World Acquatics High Diving World Cup. Costa a câștigat ediția din 2023, derulată la Fort Lauderdale, în Statele Unite ale Americii și pe cea din 2024, desfășurată în Bahrein, pentru ca anul trecut, tot la Porto Flavia, să cucerească medalia de argint.

Săritorul antrenat de Adrian Gavriliu la CSM Bacău revine acum în sudul Sardiniei aureolat de reușita din urmă cu zece zile, de la Copenhaga, din etapa a treia a Red Bull Cliff Diving World Series. „Aveam nevoie de victoria din Danemarca”, a punctat Costa, care, la jumătatea sezonului, se află pe locul al treilea în ierarhia generală a Red Bull Cliff Diving World Series, după britanicul Aidan Heslop și americanul James Liechtenstein. Rivali pe care „CSMeul” băcăuan îi va înfrunta din nou la finalul săptămânii, la Cupa Mondială din Italia.

„Constantin Popovici traversează un moment de înalt nivel, el revenindu-și foarte bine după accidentarea de la începutul sezonului. Anul trecut, la Porto Flavia, unde condițiile au fost destul de vitrege în ceea ce privește valurile, Costel a obținut argintul. Ne dorim o figură frumoasă și acum, mai ales că se anunță o concurență acerbă, tipic unei Cupe Mondiale”, a punctat antrenorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu. Într-adevăr, la Cupa Mondială din Sardinia, unde se sare într-un cadrul natural foarte spectaculos, se va reuni crema săriturilor de la mare înălțime.

La masculin, de pe platforma suspendată la 27 de metri înălțime își vor lua avânt cei mai buni 21 de săritori în apă din lume, România fiind reprezentată de Costa Popovici (37 de ani) și Cătălin Preda (35 de ani). Cel mai vârstnic concurent este brazilianul Jucelino Lima Junior, care va împlini 43 de ani luna viitoare, urmat de legenda Gary Hunt (Franța), 42 de ani. Sâmbătă, 11 iulie, în jurul prânzului, vor avea loc preliminariile, pentru ca duminică, 12 iulie, să aibă loc semifinalele și la finala. O nouă provocare mondială căreia Costa Popovici este pregătit să-i facă față așa cum știe el mai bine: cu o prestație de podium.