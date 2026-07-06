Frații Minori Capucini din România și-au ales noua conducere la Onești

Mănăstirea Fraților Minori Capucini din Onești a găzduit, în perioada 1–4 iulie 2026, cea de-a VII-a ediție a Capitulului electiv al Custodiei Fraților Minori Capucini din România, eveniment organizat o dată la trei ani pentru alegerea conducerii ordinului și evaluarea activității desfășurate în ultimul trieniu.

La reuniune au participat 36 de frați capucini, alături de fratele Gianluca Savarese, ministrul Provinciei Campania-Basilicata, de care aparține Custodia din România.

Pe parcursul celor patru zile, programul a inclus momente de rugăciune comunitară, ședințe de lucru, celebrări liturgice și întâlniri fraterne. Un punct important al dezbaterilor l-a constituit prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2023–2026, care a vizat viața celor cinci fraternități ale custodiei, precum și activitatea desfășurată la Sanctuarul Diecezan „Fericitul Ieremia” și la Liceul Teologic din Onești, administrate de Frații Capucini.

Printre realizările evidențiate s-au numărat sfințirea Sanctuarului dedicat Fericitului Ieremia și împlinirea a 25 de ani de la înființarea Liceului Teologic din Onești. Totodată, participanții au analizat provocările actuale cu care se confruntă comunitățile capucine, inclusiv scăderea numărului de vocații.

La capitul a fost prezent și fratele Ubaldo Oliviero, unul dintre cei trei călugări capucini italieni care au venit în România în anul 1992 pentru a pune bazele Ordinului Capucin în țară. Aproape nonagenar, acesta a participat activ la discuții, insistând asupra necesității intensificării eforturilor pentru promovarea vocațiilor religioase.

De asemenea, la lucrări a participat și fratele Leon Budău, consilier general al Ordinului Fraților Minori Capucini, care a contribuit la dezbateri prin îndemnurile sale la simplitate și realism.

Momentul central al Capitulului a avut loc vineri, 3 iulie, când au fost organizate alegerile pentru conducerea Custodiei. În urma votului, fratele Augustin Dogaru a fost ales custode al Fraților Minori Capucini din România, fratele Octavian Vacaru a fost desemnat prim consilier, iar fratele Mihai Sărăciu a fost ales al doilea consilier.

La finalul reuniunii, participanții au transmis un mesaj de recunoștință pentru comuniunea fraternă trăită în aceste zile și au încredințat noua conducere ocrotirii Preasfintei Fecioare Maria, a Sfântului Francisc de Assisi și a Fericitului Ieremia, exprimându-și dorința ca activitatea Custodiei să continue în spiritul slujirii și al fidelității față de misiunea ordinului.