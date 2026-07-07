EVERGENT Investments S.A.- Anunț Oferta Publică de Cumpărare

ANUNŢ

Privind Oferta Publică de Cumpărare

a acţiunilor emise de EVERGENT Investments S.A. la preţul de 3,47 LEI /acţiune

Decizia A.S.F. nr. 671/01.07.2026

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA

Numele și sediul societății vizate:

Societatea EVERGENT Investments S.A., denumită în continuare “Emitent“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J1992002400045 şi având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al Emitentului este de 86.410.373,40 RON, reprezentând 864.103.734 de acţiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 RON/acţiune, fiecare acţiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitate al Emitentului este “Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii” (cod CAEN rev. 3: 6499).

Structura acţionariatului la data de 12.06.2026 se prezintă astfel:

Nr. crt. Denumire deţinător Număr acțiuni deținute Procent (%) 1 Acționari PF rezidente 374.777.185 43,3718 2 Acționari PF nerezidente 2.872.024 0,3324 3 Acționari PJ rezidente 380.851.955 44,0748 4 Acționari PJ nerezidente 105.602.570 12,2210 TOTAL 864.103.734 100

Numele și sediul social al Ofertantului:

Ofertantul în cadrul Ofertei este EVERGENT Investments S.A., denumită în continuare “Ofertant“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J1992002400045 şi având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al societăţii este de 86.410.373,40 RON, reprezentând 864.103.734 de acţiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 RON/acţiune.

Structura acţionariatului la data de 12.06.2026 se prezintă astfel:

Nr. crt. Denumire deţinător Număr acțiuni deținute Procent (%) 1 Acționari PF rezidente 374.777.185 43,3718 2 Acționari PF nerezidente 2.872.024 0,3324 3 Acționari PJ rezidente 380.851.955 44,0748 4 Acționari PJ nerezidente 105.602.570 12,2210 TOTAL 864.103.734 100

Numărul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziţionarea unui pachet de până la 26.000.000 de acţiuni emise de EVERGENT Investments S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 3,0089% din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

Achiziţia de acţiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din operațiunea de răscumpărare aprobată prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor Ofertantului din 29 octombrie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 166 din data de 16.01.2026 și depusă la Registrul Comerțului, fiind înregistrată în baza încheierii nr. 872256 din 31.10.2025, precum și prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 aprilie 2026, depusă la Registrul Comerțului și înregistrată în baza încheierii nr. 366636 din 06.05.2026.

Preţul de Ofertă:

Preţul ofertei este de 3,47 lei/acţiune. („Preţul de Ofertă”), mai puțin comisioanele de tranzacționare și comisioanele aferente plății prețului acțiunilor.

Preţul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrarea C, etaj 2, jud. Cluj, cod fiscal 6838953, va oferi servicii de investiţii financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acţionând ca Intermediar.

Numărul de acțiuni emise de Societatea vizată care sunt deținute de Ofertant și persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat

La data de 12.06.2026, Ofertantul deţine în mod direct un număr de 7.928.893 de acţiuni emise de Emitent, reprezentând 0,9176% din capitalul social, iar persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul, în raport cu Emitentul, dețin un număr de 23.342.248 de acțiuni (2,7013% din capitalul social). Astfel, Ofertantul și persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul dețin în total 31.271.141 de acțiuni, reprezentând 3,6189% din capitalul social al Emitentului.

Documentul de Ofertă: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului pe perioada de derulare a Ofertei, în mod gratuit, pe suport de hârtie, în timpul orelor normale de lucru, la sediul EVERGENT Investments S.A. din str. Pictor Aman 94C, Bacău, cod poștal 600164 și sediul BT CAPITAL PARTNERS („Intermediarul”), societatea de servicii de investiţii financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: www.btcapitalpartners.ro, www.evergent.ro şi website-ul BVB (www.bvb.ro).

Perioada de derulare a Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 10.07.2026 şi 23.07.2026.

OFERTANT

EVERGENT Investments S.A.

Director general adjunct

Iulia-Georgiana Dolgoş

Ofițer de conformitate

Gabriel Lupașcu

INTERMEDIAR

BT CAPITAL PARTNERS S.A.

Director general adjunct

Vlad Pintilie