 EVERGENT Investments S.A. – DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Emitent

EVERGENT Investments S.A.

la preţul de 3,47 lei (RON)/acţiune

în perioada 10.07.2026 – 23.07.2026

Ofertant:

EVERGENT Investments S.A.

Intermediar:

BT CAPITAL PARTNERS S.A.

ACEASTĂ OFERTĂ SE ADRESEAZĂ NUMAI ACŢIONARILOR EVERGENT Investments S.A. ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE

APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ („A.S.F.”)

PRIN DECIZIA NR. 671 DIN DATA DE 01.07.2026

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Oferta publică de cumpărare (denumită în continuare „Oferta Publică” sau „Oferta”) este inițiată de EVERGENT Investments S.A., societate înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1992002400045, cod unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC.J1992002400045, înregistrată în Registrul A.S.F. ca administrator de fonduri alternative de investiții cu nr. PJR07AFIAA/040002 și ca fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR) cu nr. PJR09FIAIR/040003 (denumită în continuare „Ofertantul”), prin intermediul BT Capital Partners S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrarea C, etaj 2, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1994003156125, cod unic de înregistrare 6838953, societate autorizată de A.S.F. prin Decizia nr. 2330/22.07.2003 (denumită în continuare „Intermediarul”) și vizează achiziționarea unui număr de până la 26.000.000 de acțiuni, reprezentând 3,0089% din acțiunile emise de EVERGENT Investments S.A., în calitate de emitent al acțiunilor care fac obiectul Ofertei (denumită în continuare „Emitentul”), plătite integral și care nu sunt deținute de Ofertant, în condițiile prevăzute în prezentul document. Prezentul document de ofertă publică de cumpărare (denumit în continuare „Documentul de Ofertă”) a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare „A.S.F.”) prin Decizia nr. 671 din data de 01.07.2026.

IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice este EVERGENT Investments S.A., identificată prin următoarele date:

· Forma juridică: Societatea pe acţiuni, înregistrată şi funcţionând conform legilor din România · Sediul social: Str. Pictor Aman, nr. 94C, judeţul Bacău · CUI: 2816642 · Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J1992002400045 · Obiect principal de activitate: Cod CAEN 6499 (rev. 3) – Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii · Capital social: 86.410.373,40 RON, împărţit în 864.103.734 de acţiuni nominative ordinare, emise în forma dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominală de 0,10 RON · Capitalul social subscris şi vărsat: 86.410.373,40 RON · Website www.evergent.ro

Capitalul social al EVERGENT Investments S.A., astfel cum este înregistrat, la data prezentării Documentului de Ofertă, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, este de 86.410.373,40 RON, împărțit în 864.103.734 de acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,10 RON (denumit în continuare „Capitalul Social”).

Structura acţionariatului la data de 12.06.2026 se prezintă astfel:

Nr. crt. Denumire deţinător Număr acțiuni deținute Procent (%) 1 Acționari PF rezidente 374.777.185 43,3718 2 Acționari PF nerezidente 2.872.024 0,3324 3 Acționari PJ rezidente 380.851.955 44,0748 4 Acționari PJ nerezidente 105.602.570 12,2210 TOTAL 864.103.734 100

Acţiunile emise de Emitent se tranzacţionează pe Piaţa Reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. (denumită în continuare „B.V.B.”), categoria Premium din data de 1 noiembrie 1999, cu simbolul actual EVER şi cod ISIN ROSIFBACNOR0 (conform www.bvb.ro). Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Emitentului este 254900Y1O0025N04US14.

Graficul următor prezintă evoluţia preţului acţiunilor EVER exprimat în RON în ultimele 12 luni anterioare momentului în care este depusă documentaţia de ofertă la A.S.F. în vederea aprobării.

Preţul de închidere al unei acţiuni emise de Emitent în ultima zi de tranzacţionare înaintea depunerii prezentului Document de Ofertă la A.S.F. a fost de 3,32 RON/acţiune, preţ stabilit la data de 16.06.2026.

IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

Informaţii despre Ofertant

Ofertantul este EVERGENT Investments S.A., identificat prin următoarele date:

· Forma juridică: Societate pe acţiuni, înregistrată şi funcţionând conform legilor din România · Sediul social: Str. Pictor Aman, nr. 94C, judeţul Bacău · CUI: 2816642 · Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J1992002400045 · Obiect principal de activitate: Cod CAEN 6499 (rev. 3) – Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii · Capital social: 86.410.373,40 RON, împărţit în 864.103.734 de acţiuni nominative ordinare, emise în forma dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominală de 0,10 RON · Capitalul social subscris şi vărsat: 86.410.373,40 RON · Website www.evergent.ro

Prezentarea Ofertantului

Ofertantul în cadrul Ofertei este EVERGENT Investments S.A., societate pe acțiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1992002400045 și având codul unic de înregistrare 2816642. EVERGENT Investments S.A. este încadrată, conform reglementărilor aplicabile, ca fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR), cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat (Autorizația A.S.F. nr. 101/25.06.2021), precum și ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) (Autorizația A.S.F. nr. 20/23.01.2018).

Obiectul principal de activitate al Ofertantului, conform Actului constitutiv, este „Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activitățile de asigurări și fondurile de pensii”. Capitalul social al Ofertantului este de 86.410.373,40 RON, reprezentând 864.103.734 de acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 RON/acțiune, conform prevederilor Actului constitutiv autorizat de A.S.F. prin Autorizațiile nr. 76 și 78 din 14.04.2026.

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv, obiectul de activitate al EVERGENT Investments S.A. constă în:

a) administrarea portofoliului; b) administrarea riscurilor; c) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă, permise de legislația în vigoare.

EVERGENT Investments S.A. se autoadministrează în sistem unitar.

Filosofia investițională a societății constă în construirea continuă de valoare, prin valorificarea ideilor și oportunităților de investiții. Strategia EVERGENT Investments are ca obiectiv generarea de performanță pe termen lung, prin politici de investiții calibrate pentru fiecare portofoliu administrat.

EVERGENT Investments are structurate patru portofolii: Financiar-Bancar, Energie-Industrial, Sell și Private equity. Administrarea acestora se realizează în baza strategiilor multianuale și a programelor anuale de activitate, respectiv:

Pentru portofoliile Financiar – Bancar și Energie – Industrial: optimizarea performanței portofoliilor de active listate, menținând un echilibru între lichiditate, venituri recurente și alocarea capitalului pentru noi oportunități de investiții.

Pentru portofoliul Private equity: creșterea investițiilor în sectoare precum imobiliare, IT, agricultură și domenii adiacente, adoptând o abordare de tip private equity.

Pentru portofoliul Sell: strategii de vânzare pentru deținerile provenite din procesul de privatizare, având ca obiectiv restructurarea și eficientizarea portofoliului.

EVERGENT Investments are o strategie de investiții pe termen lung, orientată către creștere, într-un univers extins de oportunități. Investițiile EVERGENT includ acțiuni cotate la Bursa de Valori București, acțiuni necotate și alte instrumente financiare.

În perspectiva investițională a următorilor ani, EVERGENT Investments va continua expunerea în agribusiness și real estate, acordând, totodată, atenție domeniilor care interferează cu cele două teme majore de interes global și național: evoluția tehnologică și protecția mediului înconjurător.

Raportat la valoarea totală a activelor administrate, portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală, de peste 70%.

Portofoliul listat are o fundație solidă, compusă din două sectoare strategice, respectiv Financiar – Bancar și Energie – Industrial, la care se adaugă sectoare secundare, precum cel imobiliar și altele.

Investițiile de tip Private equity contribuie la creșterea randamentului activelor administrate pe termen lung și pot compensa riscul generat de volatilitatea ridicată a cotațiilor titlurilor listate din portofoliu.

În acest tip de investiții, EVERGENT Investments alocă resursele în urma unui proces de analiză fundamentală care identifică modelele de afaceri reziliente. În consecință, este implementată o strategie personalizată fiecărui proiect în parte. Obiectivul EVERGENT Investments este de a crea companii mai puternice și valoare sustenabilă pe termen lung.

Structura acţionariatului la data de 12.06.2026 se prezintă astfel:

Nr. crt. Denumire deţinător Număr acțiuni deținute Procent (%) 1 Acționari PF rezidente 374.777.185 43,3718 2 Acționari PF nerezidente 2.872.024 0,3324 3 Acționari PJ rezidente 380.851.955 44,0748 4 Acționari PJ nerezidente 105.602.570 12,2210 TOTAL 864.103.734 100

Acţiunile emise de Ofertant se tranzacţionează pe Piaţa Reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. (denumită în continuare „B.V.B.”), categoria Premium din data de 1 noiembrie 1999, cu simbolul EVER începând cu 29.03.2021, cod ISIN ROSIFBACNOR0 si Bloomberg FIGI – BBG000BMN5F5 (conform www.bvb.ro).

Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Emitentului este 254900Y1O0025N04US14

Ofertantul face parte din Grupul EVERGENT Investments S.A., care includea la data de 31 decembrie 2025 următoarele 8 filiale:

Nr. Denumire filială Deținere EVERGENT Investments (%) Pondere în total active * % (31.12.2025) Tip companie (închisă/listată) Activitate 1 Everland SA 99,99 2,71 Necotată Real estate 2 Ever Imo SA 99,99 2,58 Necotată Real estate 3 A3 Snagov** 99,99 0,19 Necotată Real estate 4 Mecanica Ceahlău SA 73,30 1,31 BVB–REGS (MECF) Agricultură și mașini agricole 5 Agrointens SA 99,99 0,83 Necotată Agricultură și mașini agricole 6 Ever Agribio SA 99,99 0,67 Necotată Agricultură și mașini agricole 7 Casa SA 99,80 1,18 Necotată Închiriere / sub-închiriere spații și activități suport pentru EVERGENT Investments 8 Visionalfa Investments SA 99,99 – Necotată Servicii financiare (suspendare temporară a activității)

* Ponderea în activele totale ale Grupului EVERGENT, conform situațiilor financiare consolidate la 31 decembrie 2025 (după eliminarea tranzacțiilor intragrup)

** Filiala A3 Snagov SRL, înființată în iunie 2021, este deținută de EVERGENT Investments în mod indirect, prin intermediul Everland SA, care deține 100% din părțile sociale ale acesteia.

La data de 5 martie 2026, filiala Ever Imo a achiziționat o participatie de 50% din capitalul social al North Lake Development SA, tranzacție prin care EVERGENT Investments a dobândit controlul indirect asupra acestei companii.

Date de Contact:

Denumire societate EVERGENT Investments S.A. Cod fiscal/CUI 2816642 Cod Registrul Comerţului J1992002400045 Adresa Str. Pictor Aman, nr. 94C Localitate Bacău Judeţ Bacău Ţara România Pagina de internet www.evergent.ro E-mail office@evergent.ro Telefon +40234-576.740 Fax +40234-570.062

IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACŢIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL

Ofertantul nu are cunoștință de existența unor persoane care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul. Cu toate acestea, având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezumați că acționează în mod concertat cu Ofertantul membrii Consiliului de administrație și persoanele cu atribuții de conducere, respectiv: dl. Doroș Liviu-Claudiu – Președinte, dl. Radu Octavian Claudiu – Vicepreședinte, dl. Ciorcilă Horia – membru al Consiliului de administrație, dna. Cataramă Delia Florina – membru al Consiliului de administrație, dl. McCann Teodor Bogdan – membru al Consiliului de administrație, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan – Director General și dna. Dolgoș Iulia Georgiana – Director General Adjunct.

NUMĂRUL DE ACŢIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEŢINUTE DE OFERTANT

La data de 12.06.2026, Ofertantul deține în mod direct un număr de 7.928.893 de acțiuni emise de Emitent, reprezentând 0,9176% din capitalul social al acestuia, iar persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul, în raport cu Emitentul, dețin un număr de 23.342.248 de acțiuni (2,7013% din capitalul social). Astfel, Ofertantul și persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul dețin în total 31.271.141 de acțiuni, reprezentând 3,6189% din capitalul social al Emitentului.

La data de 12.06.2026, persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul, în ceea ce privește Emitentul, dețin acțiuni EVER după cum urmează:

Doroș Liviu-Claudiu 497.884 acţiuni

Cataramă Delia Florina 0 acţiuni

McCann Teodor Bogdan 0 acţiuni

Ciorcilă Horia 360.409 acţiuni

Radu Octavian Claudiu 0 acţiuni

Iancu Cătălin Jianu Dan 256.865 acţiuni

Dolgoș Iulia Georgiana 090 acţiuni

NUMĂRUL ŞI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECT AL OFERTEI PUBLICE

Ofertantul intenționează să achiziționeze, prin Oferta Publică, un număr de până la 26.000.000 de acțiuni emise de Emitent, plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând 3,0089% din capitalul social al Emitentului („Acțiunile Ofertei”). În consecință, Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin, pe durata Perioadei Ofertei, acțiuni emise de Emitent, altele decât Ofertantul („Acționarii”), inclusiv acționarilor pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu societatea (potrivit ultimei declarații).

Achiziția de către Ofertant, în cadrul Ofertei Publice, a Acțiunilor Ofertei a fost aprobată prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 octombrie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 166 din 16.01.2026, precum și prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 aprilie 2026. Hotărârile sunt înregistrate în Registrul Comerțului prin încheierea nr. 872256 din 31.10.2025, respectiv prin încheierea nr. 366636 din 06.05.2026.

PREŢUL OFERIT PE ACŢIUNE ÎN CADRUL OFERTEI PUBLICE ŞI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Preţul pe acţiune oferit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice este de 3,47 (RON)/acţiune (denumit în continuare „Preţul de Ofertă”).

Acționarii care vor accepta în mod valabil Oferta, în conformitate cu termenii prezentului Document de Ofertă, vor primi Prețul de Ofertă pentru fiecare acțiune vândută, cu reținerea comisioanelor de tranzacționare și de plată aplicabile. Anumite costuri vor fi prevăzute în detaliu în Formularul de Subscriere, iar Acționarii care doresc să participe în cadrul Ofertei Publice trebuie să verifice valoarea totală a costurilor împreună cu intermediarii lor.

Modalitatea de determinare a Preţului Ofertei

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul nr. 5/2018”). Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, prețul din cadrul unei oferte publice de cumpărare trebuie să fie cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

Cel mai mare preț plătit de Ofertant sau de persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioară datei depunerii la A.S.F. a documentației de ofertă (16.06.2025 – 16.06.2026) – 3,46 RON/acțiune, preț plătit de Ofertant în cadrul Operațiunii de răscumpărare de acțiuni derulată în perioada 19.01.2026 – 10.06.2026. Preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de Ofertă (16.06.2025 – 16.06.2026). Conform datelor BVB, acest preţ este de 2,2353 RON/acţiune.

Având în vedere cele de mai sus, Preţul de Ofertă este de 3,47 RON/acţiune.

Valoarea Ofertei Publice

Valoarea totală a Ofertei Publice (denumită în continuare „Valoarea Ofertei”) va fi egală cu numărul Acţiunilor Ofertei achiziţionate de Ofertant în Ofertă înmulţit cu Preţul de Ofertă. Valoarea maximă a ofertei este de 90.220.000 lei (RON).

Conform reglementărilor în vigoare, Preţul de ofertă poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, cu respectarea procedurii descrise în Secţiunea „Modificarea Ofertei Publice” din prezentul Document de Ofertă. În această situaţie, Acţionarii care au acceptat Oferta Publică prin semnarea şi depunerea Formularelor de Subscriere înainte de modificarea Preţului de Ofertă vor primi preţul majorat.

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE

Prezenta Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare și va fi inițiată în cea de-a 4-a (a patra) zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat într-un cotidian de circulație națională și într-un cotidian local, în format tipărit sau online, precum și pe website-urile www.bvb.ro, www.evergent.ro și www.btcapitalpartners.ro.

Perioada Ofertei este cuprinsă între 10.07.2026 şi 23.07.2026 (denumită în continuare „Perioada Ofertei”). Perioada de valabilitate a Ofertei Publice poate fi extinsă de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în Secţiunea „Modificarea Ofertei Publice” din prezentul Document de Ofertă.

Pe întreaga ei durată, Oferta Publică este irevocabilă. La expirarea Perioadei de Ofertă, Oferta Publică devine caducă.

MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, apariția, pe parcursul Perioadei Ofertei, a oricărui eveniment nou sau modificarea informațiilor inițiale prezentate în cadrul Documentului de Ofertă, de natură să afecteze decizia investițională, obligă Ofertantul să modifice prezentul Document de Ofertă prin întocmirea și publicarea unui amendament.

În cadrul Perioadei Ofertei, Ofertantul poate modifica termenii și condițiile Ofertei, cu respectarea următoarelor condiții:

Obţinerea aprobării ASF de modificare a Documentului de Ofertă; Modificarea termenilor Ofertei nu va conduce la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei cărora le este adresată; Modificarea să facă obiectul unui anunţ care să fie adus la cunoştinţa investitorilor în aceleaşi condiţii ca şi Documentul de Ofertă.

Orice cerere de modificare a Documentului de Ofertă va fi depusă la A.S.F. spre aprobare cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de ultima zi de derulare a Ofertei Publice.

Orice modificare adusă Ofertei Publice este valabilă și poate fi implementată numai dacă este aprobată de A.S.F. și publicată conform legislației aplicabile. A.S.F. poate aproba modificările conform prevederilor legale în vigoare privind oferta publică de cumpărare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea acestora. În cazul în care se aprobă modificări referitoare la preț sau la orice alte elemente din Documentul de Ofertă, cu excepția celor privind data închiderii Ofertei, A.S.F. are dreptul să prelungească Perioada Ofertei, astfel încât să existe cel puțin 2 (două) zile lucrătoare între data publicării anunțului de modificare și data închiderii Ofertei. Modificarea va fi adusă la cunoștința investitorilor și va produce efecte începând cu data publicării sale prin aceleași mijloace prin care au fost făcute publice Documentul de Ofertă și Anunțul de ofertă.

În cazul în care amendamentul la Documentul de Ofertă constă în majorarea Preţului Ofertei, toţi subscriitorii în ofertă, inclusiv cei care au subscris deja înainte de modificarea Preţului Ofertei, vor primi preţul majorat.

MODALITATEA ŞI LOCURILE DE SUBSCRIERE ȘI REVOCARE, PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta Publică se va desfăşura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacţionare administrate de Bursa de Valori Bucureşti.

Subscrierea de către acţionari în cadrul ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfăşurare a ofertei, în zilele lucrătoare, între orele 0900 – 1700, cu excepţia datei de închidere a ofertei, când programul va fi 0900 – 1300.

Documentul de Ofertă va fi disponibil în mod gratuit:

La sediul central al BT Capital Partners S.A., situat în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrarea C, etaj 2, jud. Cluj, tel. 0264-430.564 sau al agenţiilor/sucursalei BT Capital Partners S.A. autorizate de A.S.F./C.N.V.M. şi la sediul Ofertantului, respectiv în Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, jud. Bacău, tel: +40234-576.740, începând cu data publicării Anunţului de Ofertă, şi În format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucureşti (bvb.ro), Intermediarului Ofertei (www.btcapitalpartners.ro), cât şi a Ofertantului (www.evergent.ro).

Acționarii pot accepta Oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere (denumit în continuare „Formular de Subscriere”), în formatul pus la dispoziția Acționarilor interesați de către Intermediarul Ofertei sau de către intermediarii autorizați de A.S.F. care au semnat și transmis Intermediarului Ofertei angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și care au primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, precum și prin predarea tuturor documentelor necesare, în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, după cum urmează:

Fie la sediul central al BT Capital Partners din Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrarea C, etaj 2, jud. Cluj, tel: 0264–430.564 şi celelalte agenţii BT Capital Partners S.A. autorizate de A.S.F./C.N.V.M., program de lucru de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00 (Ora Europei de Est – GMT +2)/ în timpul programului normal de lucru, de luni pană vineri, pe parcursul Perioadei de Ofertă;

Fie la sediul oricărui alt intermediar autorizat de către A.S.F., care a semnat şi a transmis Intermediarului Ofertei angajamentul irevocabil privind respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei şi a primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piaţă dedicat Ofertei Publice, program de lucru de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00 (Ora Europei de Est – GMT +2) / în timpul programului normal de lucru, de luni până vineri, al intermediarilor respectivi pe parcursul Perioadei de Ofertă.

În ultima zi a Perioadei de Ofertă, programul de primire a Formularelor de Subscriere va fi între orele 09:00 – 13:00 (Ora Europei de Est – GMT +2).

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu prezentul Document de Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei Publice și a prevederilor Documentului de Ofertă în integralitatea sa, Acționarul respectiv confirmând că a primit, a citit, a acceptat și a convenit asupra termenilor și condițiilor prevăzute în acesta și că a subscris în conformitate cu acestea. După expirarea Perioadei de Ofertă, subscrierile vor rămâne irevocabile până la finalizarea operațiunilor prevăzute în prezentul Document de Ofertă.

Dacă Acţionarul are încheiat un contract valid de intermediere financiară cu unul dintre intermediarii autorizaţi de către A.S.F. care va prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzacţionare, în conformitate cu contractul de intermediere al intermediarului respectiv.

În cazul în care Acționarul nu are încheiat un contract valabil de intermediere financiară cu un intermediar autorizat de A.S.F. care va prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, la Formularul de Subscriere se vor anexa dovada deținerii acțiunilor, dovada contului bancar, precum și documentele menționate mai jos:

Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu: – Carte/buletin de identitate (în original și copie). Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice: – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a reprezentantului și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei reprezentate; și – Procură în formă autentică (copie și original). Persoane fizice rezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub tutelă: – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana reprezentată și carte/buletin de identitate (în copie) a persoanei incapabile; – Pașaport (în original și copie) și/sau permis de ședere (în original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă – doar în cazul cetățenilor străini; și – Documentul care stabilește tutela/curatela Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu: – Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie); – Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); – Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii); – Dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din Registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019; – În cazul în care se fac subscrieri printr-o persoană alta decât reprezentatul legal al persoanei juridice rezidente, procura/mandatul semnat de către reprezentantul legal /reprezentanții legali al persoanei juridice rezidente care împuternicește respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele persoanei juridice rezidente (în original și în copie); – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și – Documentul care certifică codul LEI (copie). Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu: – Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau carte de identitate eliberată de un Stat Membru din UE/SEE (în original și copie). – Codul de identificare a investitorului conform art. 6 și Anexei 1 la CDR (UE) 2017/590. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți: – Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau cartea de identitate eliberată de un Stat Membru UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate; – Codul de identificare a investitorului conform art. 6 și Anexei 1 la CDR (UE) 2017/590. – Carte/buletin de identitate a reprezentantului autorizat (în original și copie); și – Procură în forma autentică (și, după caz, cu apostilă) care stipulează că reprezentantul este autorizat să acționeze în numele persoanei fizice nerezidente (în original și copie). Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu: – Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă acesta există (copie); – Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente); – Certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, eliberate de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii); – Dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din Registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții; în cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul legal/reprezentanții legali al (ai) persoanei juridice nerezidente, procură/mandat semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie Acțiunile Oferite pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie); – Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport, carte de identitate (pentru cetățeni ai UE/SEE) (original și copie) a persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal/reprezentanți legali sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente; și – Documentul care certifică codul LEI (copie). Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă – Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă există (copie); – Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente); – Certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, emise de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii). – Dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din Registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții; – Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie); – Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice); – Certificat constatator privind situația actuală, în original, pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii); – Carte/buletin de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie); – Procura semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei (în original și copie); și – Documentul care certifică codul LEI pentru cele două persoane juridice (copie). Persoane fizice rezidente / nerezidente reprezentate de o societate de administrare a investițiilor în baza unui contract de administrare de portofoliu – Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente; – Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente; – Codul de identificare a investitorului conform art. 6 și Anexei 1 la CDR (UE) 2017/590, în cazul persoanelor fizice nerezidente; – Mandat de reprezentare (original și copie); și – Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie). – Documente pentru societatea de administrare de investiții. Documente pentru societatea de administrare de investiții – Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie); – Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); – Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru persoana juridică rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă înainte de data subscrierii); – Dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din Registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții;; – Autorizația de la autoritatea de supraveghere competentă pentru societăți de administrare de investiții (copie); – În cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât reprezentanții legali ai persoanei juridice, procura/mandatul semnat de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai societății de administrare a investițiilor împuternicind respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele societății de administrare de investiții (în original și copie); și – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și – Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie). Entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente (spre exemplu, fonduri de investiții, fonduri de pensii) – Documentele menționate mai jos se vor prezenta pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate și vor fi însoțite de actul prin care respectiva entitate a fost autorizată de autoritatea de supraveghere competentă: – Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie); – Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); – Certificat constatator, în original, privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții nerezidentă, înainte de data subscrierii); – În cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât reprezentanții legali ai societății de administrare de investiții, procura/mandatul semnat de reprezentanții legali ai societății împuternicind respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele societății administrate (în original și copie); – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și Pentru entitatea administrată: – Autorizația de la autoritatea de supraveghere competentă să înființeze și să supravegheze entitățile administrate (copie); – Prospectul de emisiune al entității administrate – fond (copie); și – Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor și pentru entitatea administrată (copie).

De asemenea, intermediarii pot solicita orice alte documente în scopul respectării reglementărilor privind cunoașterea clientelei, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu normele și procedurile interne referitoare la cunoașterea clientelei.

Documentele redactate în orice altă limbă decât română, puse la dispoziţie de un Acţionar persoană juridică sau o entitate fără personalitate juridică, vor fi însoţite de traduceri legalizate în limba română.

În cazul în care (i) Acţiunile Ofertei sunt restricţionate în orice mod de la transferul în registrul ţinut de Depozitarul Central S.A. („Depozitarul Central”), sau (ii) Formularul de Subscriere conţine erori de fapt sau de drept sau (iii) Acţiunile Ofertei sunt afectate de opţiuni sau alte drepturi în favoarea unei părţi terţe sau (iv) Acţiunile Ofertei nu sunt deţinute în cont de către Acţionarul care a completat şi semnat Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule şi nu vor fi validate de intermediarii respectivi.

Intermediarul Ofertei și intermediarii al căror acces în Oferta Publică este autorizat de către Intermediarul Ofertei vor verifica validitatea Formularelor de Subscriere și a documentației aferente și le vor valida în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Document de Ofertă, înainte de introducerea ordinelor de vânzare în sistemul de tranzacționare al B.V.B.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat şi semnat de către Acţionarul vânzător şi validat de intermediarul relevant va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la sediul intermediarului autorizat de ASF.

Intermediarul Ofertei şi intermediarii al căror acces în Oferta Publică este autorizat de către Intermediarul Ofertei trebuie să îi informeze pe Acţionari cu privire la condiţiile de derulare a Ofertei Publice şi sunt exclusiv responsabili pentru derularea Ofertei Publice şi respectarea acestui Document de Ofertă şi a reglementărilor A.S.F., inclusiv, dar fără a se limita la realizarea decontării tranzacţiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate şi înregistrate în sistemul BVB în legătură cu Oferta şi plăţile corespunzătoare către beneficiari.

Acționarii care au subscris în cadrul Ofertei se pot retrage prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a 2 (două) exemplare ale formularului de revocare a subscrierii (denumit în continuare „Formular de Revocare”), în formatul pus la dispoziția Acționarilor interesați de către Intermediarul Ofertei sau de către intermediarii autorizați de A.S.F. care au semnat și transmis Intermediarului Ofertei angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și care au primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, cu respectarea programului de lucru aplicabil.

MODALITATEA DE ALOCARE A ACŢIUNILOR

Ofertantul intenționează să achiziționeze, prin această ofertă publică, un număr de până la 26.000.000 de acțiuni, reprezentând 3,0089% din capitalul social, plătite integral, emise de Emitent și care nu se află în proprietatea Ofertantului.

În cazul în care numărul total de acțiuni subscrise de către Acționarii care au acceptat condițiile Ofertei Publice, în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, depășește numărul Acțiunilor Ofertei, alocarea se va realiza pro rata. Pentru evitarea oricărui dubiu, în această situație, un Acționar care a acceptat Oferta Publică va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni înscris în Formularul de Subscriere validat de intermediarul prin care a subscris, înmulțit cu raportul dintre numărul total al Acțiunilor Ofertei și numărul total de acțiuni subscrise în Ofertă de către Acționari, conform Formularelor de Subscriere validate. Orice fracțiuni de acțiuni rezultate în urma unei asemenea alocări pro rata vor fi rotunjite în jos până la cel mai apropiat număr întreg de acțiuni.

Indicele de alocare va fi făcut public în ultima zi din cadrul Perioadei de Ofertă, prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucureşti.

În vederea alocării oricăror acțiuni rămase nealocate ca urmare a rotunjirii la întregul inferior în cadrul procesului de alocare pro rata, acționarii subscriitori vor fi ordonați descrescător în funcție de numărul de acțiuni subscrise de fiecare dintre aceștia, iar, în cazul în care unul sau mai mulți acționari au subscris exact același număr de acțiuni, aceștia vor fi ordonați crescător, în funcție de ora înregistrării în sistemul electronic al Bursei de Valori București a ordinului de vânzare aferent subscrierii respective. Acțiunile rămase nealocate vor fi repartizate câte una pentru fiecare subscriere (fără ca, prin aceasta, numărul total de acțiuni alocate unei subscrieri să depășească numărul de acțiuni subscrise inițial prin subscrierea respectivă), începând cu subscrierea cu alocarea cea mai mare, până la epuizarea acestora.

MODALITATEA DE PLATĂ A ACŢIUNILOR

Contravaloarea Acțiunilor Ofertei va fi plătită în conformitate cu termenii prezentului Document de Ofertă, de către fiecare intermediar autorizat de A.S.F. participant la Oferta Publică, direct Acționarilor care au subscris prin respectivul intermediar, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data decontării tranzacțiilor aferente Ofertei Publice. Nu se va efectua nicio plată înainte de încheierea Perioadei Ofertei.

PLANURILE OFERTANTULUI

Această Ofertă Publică de Cumpărare face parte din operațiunea de răscumpărare aprobată prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor Ofertantului din 29 octombrie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 166 din data de 16.01.2026 și depusă la Registrul Comerțului, fiind înregistrată în baza încheierii nr. 872256 din 31.10.2025, precum și prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 aprilie 2026, depusă la Registrul Comerțului, fiind înregistrată în baza încheierii nr. 366636 din 06.05.2026, având ca scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

INTERMEDIARUL OFERTEI

BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrarea C, etaj 2, jud. Cluj, cod fiscal 6838953, va presta servicii de investiții financiare în legătură cu Oferta Publică de Cumpărare, în calitate de Intermediar.

ALTE INFORMAŢII CONSIDERATE RELEVANTE DE CĂTRE OFERTANT

Ofertantul și Intermediarul declară pe propria răspundere că, după cunoștințele lor, informațiile prezentate în Documentul de Ofertă sunt conforme cu realitatea și că nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conținutul acestuia.

Responsabilitatea privind întocmirea Documentului de Ofertă și conformitatea cu prevederile legale referitoare la corectitudinea, acuratețea și exactitatea informațiilor cuprinse în Documentul de Ofertă și în Anunțul de Ofertă, după caz, revine, în mod solidar, Ofertantului și Intermediarului. Inițierea și derularea prezentei Oferte Publice vor avea loc în conformitate cu Legea pieței de capital și cu reglementările adoptate de A.S.F./C.N.V.M. în aplicarea acesteia.

Raporturile juridice dintre Ofertant și Acționarii care au subscris în cadrul Ofertei Publice vor fi guvernate de legea română. Orice litigiu născut din sau în legătură cu aceste raporturi va fi soluționat de instanțele române competente, în conformitate cu normele de competență prevăzute de legea română.

OFERTANT

EVERGENT Investments S.A.

Director general adjunct

Iulia-Georgiana Dolgoș

Ofițer de conformitate

Gabriel Lupascu

INTERMEDIAR

BT CAPITAL PARTNERS S.A.

Director general adjunct

Vlad Pintilie