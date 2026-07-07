Exporturile județului Bacău au scăzut în primul trimestru al anului. Deficitul comercial se menține ridicat

Comerțul exterior al județului Bacău a continuat să înregistreze un deficit în primele trei luni ale anului 2026, pe fondul scăderii exporturilor și al unui nivel al importurilor care rămâne considerabil mai ridicat, potrivit datelor statistice.

În luna martie 2026, exporturile realizate de agenții economici cu sediul în județul Bacău au însumat 88,978 milioane de euro (FOB), în scădere cu 2,1% față de aceeași lună din 2025. Comparativ cu februarie 2026, exporturile au crescut însă cu 3,6%.

Cele mai importante categorii de produse exportate au fost materiile textile și articolele din acestea, care au reprezentat 18,2% din totalul exporturilor. Acestea au fost urmate de mașini, aparate și echipamente electrice, cu o pondere de 12,9%, și de materiale plastice, cauciuc și articole din acestea, care au însumat 12,7% din total.

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, exporturile județului au totalizat 246,187 milioane de euro (FOB), cu 5,4% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Importurile au crescut în martie

În ceea ce privește importurile, acestea au atins în luna martie 136,839 milioane de euro (CIF), în creștere cu 5,4% față de martie 2025 și cu 16,9% comparativ cu luna februarie.

Cele mai mari ponderi în totalul importurilor au fost deținute de metalele comune și articolele din acestea (22%), urmate de mașini, aparate și echipamente electrice (18%) și de categoria mărfuri și produse diverse, cu 10,9%.

La nivelul primului trimestru din 2026, importurile au însumat 364,186 milioane de euro (CIF), în scădere cu 15,3% față de aceeași perioadă din 2025.

Deficit comercial de aproape 118 milioane de euro

Diferența dintre exporturi și importuri a menținut balanța comercială a județului pe minus. În luna martie 2026, deficitul comercial a fost de 47,861 milioane de euro, iar în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026 acesta a ajuns la 117,999 milioane de euro.

Totodată, gradul de acoperire a importurilor prin exporturi a fost de 67,6% în județul Bacău în primul trimestru al anului, sub media națională, unde indicatorul a fost de 75,5%.

Datele arată că, deși importurile au înregistrat o scădere la nivelul întregului trimestru, exporturile au evoluat mai slab, ceea ce a contribuit la menținerea unui deficit comercial important pentru economia județului.