Salariile din județul Bacău au scăzut în aprilie. Bacăul rămâne pe locul al doilea în regiunea Nord-Est și este lider la salariile din industrie

Salariile din județul Bacău au înregistrat o scădere în luna aprilie 2026, atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică. Chiar și în aceste condiții, județul își păstrează poziția de al doilea cel mai bine plătit din regiunea Nord-Est, fiind depășit doar de Iași. În schimb, Bacăul conduce regiunea la salariile din industrie și construcții.

Salariul mediu brut se apropie de 8.000 de lei

În luna aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut în județul Bacău a fost de 7.965 de lei pe persoană.

Cu toate acestea, salariul mediu brut din județ rămâne cu 1.775 de lei sub media națională, fiind cu 18,2% mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei.

Din punct de vedere al evoluției, indicatorul nu a avut o lună favorabilă. În termeni reali, după eliminarea efectului inflației, salariul mediu brut a scăzut cu 8,2% față de luna martie și cu 13,8% comparativ cu aprilie 2025.

Agricultura și industria oferă cele mai mari salarii din județ

Analiza pe ramuri economice arată că cele mai mari venituri brute nu se regăsesc în sectorul serviciilor, ci în agricultură și industrie.

Cel mai ridicat salariu mediu brut a fost înregistrat în agricultură, vânătoare, servicii anexe, silvicultură și pescuit, unde media a ajuns la 8.308 lei, cu 343 de lei peste media județului.

Urmează industria și construcțiile, cu un salariu mediu brut de 8.021 de lei, cu 56 de lei peste media județeană.

Sectorul serviciilor a înregistrat un salariu mediu brut de 7.924 de lei, fiind singurul dintre cele trei mari domenii analizate care se situează sub media județului.

Salariul mediu net: aproape 4.800 de lei

După plata taxelor și contribuțiilor, salariul mediu net în județul Bacău a fost de 4.792 de lei pe persoană.

Și acest indicator este inferior mediei naționale, diferența fiind de 1.051 de lei, respectiv aproximativ 18%.

Față de luna martie 2026, salariul mediu net a scăzut în termeni reali cu 8,4%, iar comparativ cu aprilie anul trecut diminuarea este de 13,4%.

Și în cazul salariului net, agricultura conduce clasamentul județean, cu 4.995 de lei, urmată de industrie și construcții, cu 4.835 de lei, și de servicii, cu 4.762 de lei.

Cum se situează Bacăul în regiunea Nord-Est

Comparativ cu celelalte județe din regiunea Nord-Est, Bacăul ocupă locul al doilea la câștigul salarial mediu net.

Clasamentul regional este următorul:

Iași – 5.442 lei Bacău – 4.792 lei Neamț – 4.586 lei Suceava – 4.241 lei Vaslui – 4.205 lei Botoșani – 4.174 lei

Diferența dintre Iași și Bacău este de 650 de lei, însă județul Bacău păstrează un avans confortabil față de celelalte județe din regiune.

De altfel, salariul mediu net din Bacău este cu 206 lei peste cel din Neamț, cu 551 lei peste Suceava, cu 587 lei peste Vaslui și cu 618 lei peste Botoșani.

Lider regional în industrie și construcții

O analiză pe domenii de activitate scoate în evidență punctele forte ale economiei băcăuane.

În industrie și construcții, Bacăul ocupă primul loc în regiunea Nord-Est, cu un salariu mediu net de 4.835 de lei, depășind chiar și județul Iași (4.802 lei).

În schimb, în servicii, lider este Iașiul, cu 5.701 lei, în timp ce Bacăul ocupă locul al doilea, cu 4.762 lei. Diferența reflectă ponderea mare pe care sectorul IT, serviciile financiare și activitățile cu valoare adăugată ridicată o au în economia județului Iași.

O altă surpriză vine din agricultură, silvicultură și pescuit, unde lider regional este Botoșani, cu un salariu mediu net de 5.306 lei, urmat de Bacău, cu 4.995 lei.

O economie industrială, dar încă departe de media națională

Datele statistice arată că economia județului Bacău continuă să fie susținută în principal de industrie, unde salariile sunt cele mai competitive din regiunea Nord-Est. În același timp, serviciile locale nu reușesc încă să atingă nivelul celor din Iași, județ care domină clasamentul regional datorită dezvoltării sectorului IT și al serviciilor cu valoare adăugată mare.

Per ansamblu, deși salariile reale au scăzut în aprilie, Bacăul își păstrează statutul de unul dintre cele mai bine plătite județe din Moldova, ocupând locul al doilea în regiunea Nord-Est și confirmând rolul său de principal pol industrial al regiunii.