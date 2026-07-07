Fotbal, Liga 3: Aerostar: după Denis Ganea a venit și Paulian Banu

Ultimele zile de vacanță pentru divizionara C Aerostar Bacău. „Aviatorii” își vor relua pregătirile la jumătatea săptămânii viitoare, mai exact miercuri, 15 iulie. În vederea noii ediții de campionat, care va debuta în ultimul weekend din august, Aerostar și-a întărit lotul prin aducerea stoperului Denis Ganea (21 ani, ex Șoimii Gura Humorului) și a mijlocașului Paulian Banu (25 ani, ultima oară la Unirea Alba Iulia).

Dacă Denis Ganea (care va face cuplu în axul central cu fratele său geamăn, Mario), a venit la Aerostar în urmă cu o lună, în schimb Banu a semnat pentru „aviatori” săptămâna aceasta un acord pe un sezon, cu drept de prelungire pe încă unul. Aducerea lui Paulian Banu, care a trecut și pe la CSM Bacău, este considerată o mutarea menită să dea consistență liniei mediane a Aerostarului. Pe lângă cele două transferuri, divizionara C băcăuană a înregistrat și două prelungiri de contract, căpitanul Marian Prențiu și aripa Filip Belciu decizând să continue cu Aerostar și în sezonul 2026-2027.

La capitolul plecări, în schimb, bifăm un singur nume: cel al mijocașului Matei. „Aviatorii” antrenați de Andrei Întuneric și-au definitivat lista jocurilor de verificare din această vară. Primul amical va avea loc în iulie, pe data de 25, în compania concitadinei FC Bacău 2, pentru ca în august să aibă loc alte patru teste: pe data de 1 cu CSM Vaslui, pe 9 cu Corona Brașov, pe 15 cu CSM Adjud, iar pe 22, cu o săptămână înainte de startul campionatului, cu Sporting Liești.

Primele două jocuri de pregătire vor avea loc în deplasare, iar amicalul cu Corona Brașov se va desfășura la Borsec, cu prilejul inaugurării bazei sportive din localitate. Și apropo de inaugurarea bazei sportive, stadionul „Aerostar” a intrat într-o amplă operațiune de reabilitare și modernizare. Astfel, suprafața de joc va fi înlocuită cu un teren sintetic de ultimă generație, iar arena va beneficia atât de instalație de nocturnă, cât și de un sistem de monitorizare video live. Lucrările se derulează conform graficului stabilit, iar dacă nu vor exista întârzieri, este posibil ca primul joc al Aerostarului pe propriul teren să aibă loc pe 15 august, în compania Adjudului.