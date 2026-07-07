Fotbal/ Cupa României: Vulturul Măgirești începe faza regională

La o lună și o săptămână după ce a învins-o cu 3-2 pe Gloria Zemeș în finala județeană a Cupei României, Vulturul Măgirești revine pe teren. Și o face în aceeași competiție, dar într-o fază superioară.

Astfel, în calitate de deținători ai trofeului, „vulturii” vor reprezenta Bacăul în întrecerea regională. Măgireștiul a fost repartizat în Grupa 2, alături de Voința Ion Creangă (Neamț) și CSM Hușana Huși (Vaslui). Ca și în edițiile anterioare, în fiecare grupă se vor disputa câte trei meciuri, după sistemul „fiecare cu fiecare”, iar câștigătoarea va disputa finala regională.

În cazul Grupei 2, din care face parte Vulturul Măgirești, învingătoarea va juca finala regională în deplasare, pe data de 18 iulie, contra câștigătoarei Grupei 1, în care se regăsesc următoarele trei formații: ACS Tonmir Iași (Iași), Bradul Putna (Suceava) și Unirea Curtești (Botoșani).

Pentru „vulturi”, debutul în Grupa 2 va avea loc miercuri, 8 iulie, pe terenul nemțenilor de la Voința Ion Creangă, într-un meci în care băcăuanii nu vor putea conta pe serviciile lui Codrin Antalucă și, probabil, a portarului Ionuț Gurnuț.

A doua etapă din grupă, programată pe 11 iulie, le va aduce față în față pe Hușana Huși și Voința Ion Creangă, pentru ca în runda de final, ce se va disputa pe data de 15 iulie, gruparea băcăuană manageriată de Andrei Popa, să joace acasă, la Șesuri, cu Hușana Huși.