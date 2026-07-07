Festival moto-rock pe Insula de Agrement din Bacău. Phoenix, Coma și alte trupe vor urca pe scenă

Comunitatea moto-rock din Bacău organizează în perioada 17–18 iulie o nouă ediție a Crossroads Moto Rock Festival, eveniment care va avea loc pe Insula de Agrement și care promite două zile dedicate pasionaților de motociclete și muzică rock.

Programul festivalului include concerte susținute de trupele Phoenix, Coma și alte formații cunoscute, precum și jocuri și concursuri moto, tombolă cu premii, recitaluri acustice, after-party și alte activități pregătite de organizatori.

Participanții vor beneficia și de campare gratuită în zona amenajată pentru festival.

Organizatorii anunță că biletele pot fi achiziționate în această perioadă la preț promoțional prin platforma Ambilet și îi invită pe iubitorii de rock și motociclete să ia parte la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii din Bacău.

Crossroads Moto Rock Festival își propune să aducă laolaltă comunitatea moto și publicul iubitor de muzică rock, într-un cadru dedicat concertelor, socializării și activităților specifice culturii moto.