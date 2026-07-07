Expoziția-concurs „Saloanele Moldovei”, ediția a XXXVI-a, se deschide vineri la Bacău

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău organizează vineri, 10 iulie, vernisajul Expoziției – Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei”, unul dintre cele mai importante proiecte culturale dedicate artei contemporane din România și Republica Moldova.

Evenimentul va începe la ora 16.00 și se va desfășura la Galeriile de Artă „ALFA” din Bacău, reunind lucrări semnate de artiști plastici din cele două țări, selectate de juriul ediției în urma apelului de participare.

Ajunsă la cea de-a XXXVI-a ediție, manifestarea consolidează de peste trei decenii dialogul artistic dintre România și Republica Moldova, oferind o platformă de promovare a creației contemporane și a colaborării dintre artiștii de pe cele două maluri ale Prutului.

Publicul va putea admira lucrări de pictură, sculptură, grafică, arte decorative și tehnici contemporane, expoziția reflectând diversitatea și dinamica artei plastice actuale.

Lucrările selectate vor fi expuse în două spații expoziționale din municipiul Bacău: Galeriile de Artă „ALFA” și Galeriile de Artă „Frunzetti”.

Expoziția este organizată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Bacău, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău și Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău.

Vernisajul va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 16.00, la Galeriile de Artă „ALFA”, situate pe Calea Mărășești nr. 12 din Bacău.