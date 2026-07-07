Laurențiu Neghină felicită absolvenții din Onești pentru rezultatele la Bacalaureat: „Viitorul Oneștiului este pe mâini bune”

Primele trei medii la examenul național de Bacalaureat din județul Bacău au fost obținute de elevi ai colegiilor din Onești, iar cele două note de 10,00 confirmă performanța învățământului oneștean. În acest context, purtătorul de cuvânt al municipalității oneștene, Laurențiu Neghină, a transmis un mesaj de felicitare absolvenților, profesorilor și părinților, apreciind rezultatele obținute la examenul de maturitate.

Acesta a subliniat că performanțele din acest an reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate și o confirmare a valorii școlii oneștene și a cadrelor didactice care contribuie, zi de zi, la pregătirea elevilor.

„Rezultatele examenului de Bacalaureat din acest an ne umplu de bucurie și de mândrie. Primele trei medii din județul Bacău au fost obținute de elevi ai colegiilor din Onești, iar cele două medii de 10,00 confirmă încă o dată valoarea școlii oneștene și a oamenilor care o construiesc zi de zi”, a transmis Laurențiu Neghină.

El i-a felicitat pe absolvenți pentru munca și perseverența de care au dat dovadă, apreciind că în spatele fiecărui rezultat se află ani de efort, disciplină și sacrificii. Totodată, acesta a adresat mulțumiri profesorilor pentru profesionalismul cu care și-au îndrumat elevii, precum și părinților, pentru sprijinul acordat pe parcursul anilor de studiu.

În mesajul său, le-a transmis tinerilor că reprezintă un motiv de mândrie pentru comunitatea locală și că rezultatele obținute demonstrează că „viitorul Oneștiului este pe mâini bune”, urându-le succes în parcursul educațional și profesional.

Primele zece medii din județul Bacău confirmă dominația colegiilor de tradiție și, în special, performanța învățământului din Onești. Primele trei poziții în clasamentul județean sunt ocupate de absolvenți ai colegiilor din municipiu, două dintre acestea fiind medii maxime, 10,00. Pe primul loc se află un absolvent al Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești, cu media 10,00, urmat de un absolvent al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești, tot cu media 10,00. Pe locul al treilea se situează un alt absolvent al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”, cu media 9,98.

În Top 10 județean se regăsesc și elevi de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău având patru reprezentanți în clasament, cu medii cuprinse între 9,95 și 9,96. De asemenea, în primele zece poziții se află câte un absolvent de la Colegiul Național „V.N. Karpen” Bacău, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău și Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, fiecare cu media 9,96.