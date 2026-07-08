Târgu Ocna găzduiește etapa interjudețeană a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău organizează, în perioada 8–10 iulie 2026, pe Stadionul Orășenesc din Târgu Ocna, etapa interjudețeană a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență.

Competiția reunește echipaje ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență din cadrul unităților administrativ-teritoriale și al operatorilor economici din județele Bacău, Neamț, Iași, Suceava și Vaslui. Evenimentul are atât un caracter competițional, cât și unul educativ, fiind dedicat pregătirii, evaluării și perfecționării personalului care intervine în sprijinul comunităților.

Pe parcursul celor trei zile, concurenții își vor demonstra pregătirea în cadrul probelor specifice: pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta 4×100 de metri și dispozitivul de intervenție. Echipa care va obține cele mai bune rezultate va reprezenta regiunea Moldova și județul sau localitatea din care provine la etapa națională a competiției, programată în luna august, în județul Buzău.

Potrivit organizatorilor, competiția reprezintă și un prilej de promovare a voluntariatului, a spiritului civic și a implicării în activitățile de prevenire și intervenție în situații de urgență.

Ceremonia oficială de deschidere va avea loc miercuri, 8 iulie, de la ora 16:00, în parcul din Slănic Moldova, iar festivitatea de închidere și premiere este programată pentru 10 iulie, în Piațeta Primăriei din Târgu Ocna.

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău invită publicul să urmărească desfășurarea competiției și să îi susțină pe participanți, subliniind că profesionalismul și implicarea acestora contribuie la creșterea siguranței comunităților.