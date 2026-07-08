Bursuc rătăcit într-o gospodărie din Măgura. Proprietarii l-au eliberat nevătămat în pădure

Un exemplar de bursuc (viezure) a ajuns, zilele trecute, în curtea unui localnic din comuna Măgura, județul Bacău, însă întâlnirea neașteptată s-a încheiat fără incidente, datorită reacției responsabile a proprietarilor.

Potrivit unui mesaj publicat de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău, animalul sălbatic a fost găsit în adăpostul găinilor, unde s-a comportat liniștit și nu a provocat nicio pagubă. Reprezentanții instituției apreciază că bursucul ar fi ajuns în gospodărie după ce a fost speriat și fugărit de câini fără stăpân, căutând un loc sigur în care să se ascundă.

Proprietarii nu s-au panicat și nu au încercat să rănească animalul. După ce acesta s-a liniștit, oamenii l-au prins cu grijă și l-au transportat înapoi în habitatul său natural, unde a fost eliberat în siguranță.

Garda de Mediu Bacău a felicitat public gestul localnicilor, considerând că acesta reprezintă un exemplu de conduită responsabilă față de fauna sălbatică.

„Acesta este comportamentul pe care ne dorim să îl vedem de fiecare dată când un animal sălbatic, aflat în dificultate, rătăcit sau speriat, ajunge accidental în preajma comunităților noastre”, au transmis reprezentanții instituției.

Specialiștii reamintesc că bursucul este o specie sălbatică protejată, care evită, în general, contactul cu oamenii și nu reprezintă un pericol dacă nu este provocată. În situațiile în care astfel de animale ajung în apropierea locuințelor, autoritățile recomandă evitarea contactului direct și, dacă este necesar, solicitarea sprijinului instituțiilor competente pentru relocarea lor în condiții de siguranță.