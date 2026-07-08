IPJ Bacău recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție. Înscrierile se încheie pe 24 iulie

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară până la data de 24 iulie 2026 activitatea de recrutare a candidaților care doresc să participe la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Candidații se pot înscrie la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Poliție, la specializările „Ordine și siguranță publică” și „Drept”, locurile fiind comune pentru femei și bărbați. Totodată, agenții de poliție care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pot candida pentru programul de studii universitare cu frecvență redusă.

Potrivit IPJ Bacău, cererea-tip de înscriere, însoțită de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, trebuie transmisă exclusiv în format electronic, până la data de 24 iulie, la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane. Dosarele complete de recrutare se depun la sediul inspectoratului până la 6 august 2026, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 și 16:00.

Calendarul admiterii prevede desfășurarea evaluării psihologice până la 4 august, evaluarea performanței fizice în perioada 12–19 august, proba scrisă de verificare a cunoștințelor pe 22 august, examinarea medicală între 27 august și 14 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate la data de 15 septembrie 2026.

Reprezentanții IPJ Bacău reamintesc că persoanele interesate trebuie să îndeplinească toate condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, inclusiv cele privind studiile, aptitudinile medicale, psihologice și fizice, precum și conduita necesară exercitării profesiei de polițist.

Informațiile complete privind condițiile de recrutare, calendarul admiterii, documentele necesare și formularele de înscriere sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, la secțiunea „Carieră – Admitere instituții de învățământ”, precum și pe site-ul Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.