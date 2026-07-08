Jandarmeria Bacău recrutează candidați pentru Academia de Poliție. Sunt disponibile 36 de locuri la specialitatea jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a început recrutarea candidaților care doresc să urmeze cursurile Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, specialitatea jandarmi, în sesiunea de admitere 2026.

Pentru Jandarmeria Română sunt disponibile în total 36 de locuri, repartizate astfel:

7 locuri la Facultatea de Poliție, programul de studii „Drept”, specialitatea „jandarmi”;

20 de locuri la Facultatea de Poliție, programul „Ordine și siguranță publică”, specialitatea „jandarmi”, dintre care câte un loc este rezervat candidaților de etnie romă, maghiară și altor minorități;

9 locuri la Facultatea de Poliție, forma de învățământ cu frecvență redusă, programul „Ordine și siguranță publică”, specialitatea „jandarmi”.

Înscrierea se realizează exclusiv online, prin transmiterea cererii-tip la adresa de e-mail relatii@jandarmeriabacau.ro, până la data de 24 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Ulterior, candidații trebuie să depună dosarul complet la sediul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, din municipiul Bacău, strada Constantin Mușat nr. 4, cel târziu până la 6 august 2026. Evaluarea psihologică trebuie susținută până la data de 4 august 2026.

Condițiile complete de participare, modelele documentelor necesare și calendarul etapelor de concurs pot fi consultate în anunțul oficial publicat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău. Informații suplimentare pot fi obținute și la numărul de telefon 0234 543131.