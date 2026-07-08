Bărbat din Dămienești, reținut după ce ar fi ucis câinele unui vecin

Un bărbat în vârstă de 69 de ani, din comuna Dămienești, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Bacău, fiind cercetat pentru uciderea, cu intenție și fără drept, a unui animal.

Potrivit anchetatorilor, în urma cercetărilor s-a stabilit că, la data de 3 iulie, bărbatul ar fi ucis un câine care aparținea unui vecin.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.