Trecerea de pietoni de pe strada Tecuciului din Bacău a fost relocată pentru accesul către noul Campus Dedeman

Primăria Bacău a anunțat relocarea trecerii de pietoni de pe strada Tecuciului, aceasta fiind mutată cu aproximativ 12 metri către zona Târgului Auto.

Potrivit reprezentanților administrației locale, măsura a fost adoptată pentru a facilita accesul către noul Campus Dedeman și pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, prin adaptarea infrastructurii la noile condiții de trafic din zonă.

În paralel cu relocarea trecerii de pietoni, autoritățile desfășoară lucrări de refacere a trotuarelor și de reamenajare a infrastructurii pietonale, astfel încât accesul în zonă să fie mai sigur și mai confortabil pentru pietoni.

Reprezentanții municipalității le recomandă atât șoferilor, cât și pietonilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră instituită pe durata lucrărilor.