Alarmă la SJU Bacău: 27 de copii au ajuns la Urgențe după accidente cu trotinete electrice, de la începutul anului

În prima jumătate a anului, zeci de persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău după accidente cu trotinete electrice, iar medicii avertizează că fenomenul ia amploare și afectează în special copiii și adolescenții. Datele prezentate de unitatea medicală arată că o parte dintre victime au suferit traumatisme atât de grave încât au avut nevoie de intervenții chirurgicale și perioade îndelungate de recuperare.

Trotinetele electrice trimit tot mai mulți tineri la Urgențe

Potrivit Spitalului Județean de Urgență Bacău, de la începutul anului și până în prezent, la UPU au fost înregistrate 37 de prezentări în urma accidentelor produse cu trotinete electrice. Dintre acestea, 27 au fost copii, iar 10 adulți.

Cele mai multe accidente au fost provocate de pierderea controlului asupra trotinetei din cauza vitezei, căderi sau coliziuni cu autoturisme. Medicii spun că lipsa căștii de protecție și comportamentul imprudent în trafic cresc considerabil riscul unor leziuni severe.

Ortopezii: „Numărul traumatismelor este în continuă creștere”

Medicul șef al Secției Ortopedie-Traumatologie, dr. Radu Panfil, afirmă că astfel de cazuri sunt tot mai frecvente.

„Cabinetul de Ortopedie-Traumatologie al Serviciului de Primiri Urgențe înregistrează o creștere continuă și alarmantă a numărului de traumatisme osteo-articulare apărute în urma accidentelor în care au fost implicate trotinetele electrice. Uneori este vorba despre contuzii, entorse sau fracturi fără deplasare, care pot fi tratate ambulatoriu, însă în alte situații este necesară intervenția chirurgicală și spitalizarea”, a declarat medicul.

Cele mai afectate zone sunt genunchiul, gamba, glezna, antebrațul și umărul, iar în prima parte a anului aproximativ zece pacienți au necesitat operații ortopedice.

O treime dintre pacienți au fost internați

Medicii precizează că aproximativ o treime dintre persoanele ajunse la Urgențe au rămas internate în spital, prezentând traumatisme craniene severe, fracturi de craniu, coaste sau membre.

Șase dintre pacienți au avut nevoie de îngrijiri de specialitate în cadrul Secției de Neurochirurgie.

„Ne confruntăm des, mai ales în gărzi, cu astfel de cazuri. În marea lor majoritate sunt pacienți minori care ajung în sălile de operație cu traumatisme grave la cap sau la coloană. Mulți nu poartă cască de protecție și circulă chiar câte doi pe aceeași trotinetă, deși legea interzice acest lucru. Cred că este nevoie de un semnal de alarmă și pentru părinți”, a declarat dr. Vlad Buburuzan, medicul șef al Secției Neurochirurgie.

Recuperare de durată

În cazul adulților, intervențiile chirurgicale au fost urmate de perioade lungi de recuperare, cu supraveghere la domiciliu, controale medicale periodice și investigații imagistice.

Copiii au fost nevoiți să întrerupă școala cel puțin două săptămâni, au avut interdicție de a practica sport timp de o lună și au trebuit să limiteze activitățile care solicită creierul, precum utilizarea telefoanelor mobile sau privitul la televizor.

Apel către părinți și tineri

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Ion-Marius Savin, spune că, dincolo de statistici, fiecare accident înseamnă o dramă pentru familie și un efort uriaș pentru echipele medicale.

Acesta îi îndeamnă pe părinți să nu trateze trotineta electrică drept o simplă jucărie și să se asigure că cei mici poartă întotdeauna cască și echipament de protecție. Totodată, le transmite tinerilor că viteza, teribilismul și ignorarea regulilor de circulație pot avea consecințe ireversibile.

„Cea mai bună intervenție medicală este întotdeauna prevenția”, subliniază conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău, care avertizează că numărul accidentelor provocate de trotinetele electrice continuă să crească și face apel la responsabilitate din partea tuturor participanților la trafic.