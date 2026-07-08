Mai multe zone din Bacău și comunele Mărgineni, Măgura și Hemeiuș rămân fără apă în noaptea de 9 spre 10 iulie

Locuitorii din mai multe zone ale municipiului Bacău și din comunele Mărgineni, Măgura și Hemeiuș vor rămâne fără apă potabilă în noaptea de joi spre vineri, ca urmare a unor lucrări de remediere a unei defecțiuni apărute la conducta de transport dintre Stația de Pompare Mărgineni și Stația de Tratare a Apei Potabile Barați.

Potrivit unui anunț al S.C. CRAB S.A., furnizarea apei va fi întreruptă în intervalul 9 iulie 2026, ora 22:00 – 10 iulie 2026, ora 05:00.

Vor fi afectați consumatorii din următoarele zone:

strada Calea Moinești, între S.C. EUROPROD S.A. și imobilul cu nr. 34;

zona fostei fabrici Diana Forest (actualmente Barlinek Bacău) și consumatorii din zona Stației de Betoane Baixa;

strada Arcadie Șeptilici;

strada Prelungirea Arcadie Șeptilici din comuna Mărgineni și strada Între Vii din comuna Măgura;

satele Barați, Mărgineni, Luncani, Podiș, Trebeș, Pădureni și Valea Budului din comuna Mărgineni;

satul Fântânele din comuna Hemeiuș;

societățile CONAGRA S.A. și EUROPROD S.A.;

cartierul de vile Petre și Maria Blejușca.

Reprezentanții operatorului regional de apă recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerve de apă potabilă suficiente pentru perioada în care alimentarea va fi sistată.

De asemenea, CRAB avertizează că, după reluarea furnizării apei, în zonele afectate poate apărea fenomenul de turbiditate, apa prezentând temporar un aspect tulbure. Acest fenomen este normal după efectuarea lucrărilor la rețeaua de alimentare și se va remedia pe măsură ce instalațiile vor fi spălate și rețeaua va reintra în regim normal de funcționare.