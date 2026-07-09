Parc fotovoltaic la Măgura

Primăria Măgura a obținut o nouă finanțare nerambursabilă, de această dată pentru construirea unui parc fotovoltaic. Contractul de execuție a fost semnat, iar odată finalizată, investiția va aduce economii importante la bugetul local, economii care vor putea fi folosite la dezvoltarea unor proiecte de investiții, așa cum a scris pe pagina de socializare Iordache Costrăș, primarul comunei Măgura.

„Promisiunea-i promisiune. Am spus că vom construi un parc fotovoltaic, ne ținem de cuvânt.



Am semnat contractul de execuție!!!

Iar vestea și mai bună este că cea mai mare parte din aceste #lucrări sunt #finanțate din #fonduri #nerambursabile; 3, 315 milioane lei total investiție, 2,568 milioane lei fonduri atrase.



Concret, vorbim despre trei zone în care vom monta panouri fotovoltaice (zona primăria Măgura, zona Crihan, zona Școala nr. 2 – pompa de apă), cu o capacitate totală de 327 KW. Energia astfel obținută va fi folosită pentru iluminatul public și pentru alimentarea clădirilor publice.



Evident, vom obține economii importante la factură, iar aceste fonduri le vom redirecționa către investiții necesare.

Așadar, suntem #PeDrumulCelBun.

#DoarMăguraContează #SePoate”