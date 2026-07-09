Ziua Națională a Contabilului Român. În acest an, CECCAR împlinește 105 ani de la înființare

Cu acest prilej, CECCAR filiala Bacău organizează o serie de evenimente

În fiecare an, pe data de 13 iulie, Corpul Experților Contabili și Contabilii Autorizați din România – CECAR, sărbătorește Ziua Națională a Contabilului Român. În 2026 se împlinesc 105 ani de la înființarea prin Decret Regal – semnat de regale Ferdinand, a acestui organism profesional. Astfel, în fiecare an, la nivel central și la nivel de filiale se organizează manifestări dedicate evenimentului la care sunt invitați personalități din administrație, din unități descentralizate, profesioniști contabili, mass media, și mulți alții.

Din istoria CECAR

CECCAR a funcționat în primă fază în România până la instalarea comunismului, perioadă în care a fost interzis ca organism profesional. Wxpertizele contabile, judiciare, se făceau la nivelul instanțelor și la nivelul organelor beneficiare care solicitau astfel de expertize. Însă, exist ape vremea comunismului, un birou de expertize judiciare care era în subordinea Administrației Financiare a fiecărui județ. După căderea comunismului, prin Hotărâre Guvernului 65/1995, a fost reînființat Corpul Experților Contabili și Contabilii Autorizați din România – CECAR, care are aparatul central la nivel de București și câte o filială în fiecare județ. La nivel național, CECCAR numără aproximativ 40.000 de profesioniști în domeniu, la nivelul județului Bacău fiind aproximativ 700 de experți contabili și contabili autorizați cu drept de exercitare a profesiei și cam 200 de societăți de expertiză contabilă și de contabilitate.

„În cadrul activității profesioniștilor contabili distingem mai multe misiuni, misiunea de ținere a contabilității, misiunea de examinare a contabilității, misiunea de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară, misiunea de cenzorate la nivelul entităților economice și alte activități legate de activitatea în domeniul financiar contabil. Ne preocupă dezvoltarea organismului profesional, punem accent pe calitate, pe performanță la nivelul profesioniștilor noștri ”, a precizat Marcel Bulinsci, președinte CECCAR filiala Bacău.

#SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi?

Tema ediției din 2026 a Zilei Naționale a Contabilului Român, #SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi?, marchează un moment de maturizare a parcursului strategic prin care profesia contabilă din România își reafirmă rolul într-o economie redefinită de inteligența artificială, automatizare și noile arhitecturi digitale ale deciziei.

În 2024, tema Era Smart Accounting: Contabilitatea, de la A la AI a deschis reflecția asupra transformării profesiei sub impactul inteligenței artificiale, mutând accentul de la simpla prelucrare a informației financiare la analiză, interpretare și creare de valoare. În 2025, prin tema Digital mindset: Gândește digital & acționează inteligent în era #SmartAccounting, dezbaterea a avansat de la tehnologie ca instrument la mentalitatea digitală ca premisă a transformării profesionale. Această direcție a fost consolidată la Congresul profesiei contabile din România, desfășurat sub tema #SmartAccounting powered by AI, unde inteligența artificială a fost poziționată nu ca substitut al profesionistului contabil, ci ca forță de amplificare a competențelor sale: raționamentul profesional, analiza, rolul de consilier de încredere, responsabilitatea etică și contribuția la decizii economice mai bune.

În acest context, tema ZNCR 2026 – #SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi? – reprezintă un moment de maturizare a întregului parcurs. Întrebarea nu mai este dacă transformarea digitală va afecta profesia contabilă, ci dacă profesia va avea capacitatea de a se reinventa suficient de rapid pentru a rămâne relevantă, influentă și indispensabilă.

Prin referința la celebra dilemă shakespeariană, „A fi sau a nu fi” depășește statutul unei formule simbolice și devine expresia unei alegeri profesionale reale.

Pentru profesia contabilă, „a fi” înseamnă asumarea unui rol superior în economia transformată digital: arhitect al încrederii, interpret al datelor inteligente, garant al discernământului profesional și partener strategic în deciziile de business. „A nu fi” nu înseamnă dispariția profesiei, ci riscul ca profesioniștii care rămân captivi într-un model tradițional, depășit de ritmul tehnologiei, să își piardă relevanța în noua arhitectură economică.

Ediția din 2026 este, astfel, despre trecerea decisivă la o nouă paradigmă a contabilității: #SmartAccounting powered by AI. Nu mai vorbim despre contabilitatea limitată la consemnarea trecutului, ci despre profesia care transformă datele în valoare, informația în încredere și conformarea în oportunitate. În noua economie, profesionistul contabil nu mai este chemat doar să confirme, să verifice și să raporteze, ci să interpreteze, să anticipeze și să contribuie direct la decizii de business mai bune. Aceasta este miza reală a transformării: trecerea de la a crea date la a crea valoare, de la confirmare la oportunitate, de la execuție la relevanță strategică.

#SmartAccounting powered by AI is the new accounting. Iar întrebarea nu mai poate fi amânată: te transformi și rămâi relevant sau rămâi spectator și dispari treptat din piață?