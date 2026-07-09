Dragoș Benea, în top 10 cei mai influenți europarlamentari români, potrivit Eumatrix

Platforma europeană de analiză politică Eumatrix.eu l-a inclus pe eurodeputatul român Dragoș Benea în topul celor mai influenți zece membri români ai Parlamentului European, potrivit ediției 2026 a „Indexului influenței europarlamentarilor”.

Clasamentul este realizat pe baza a trei criterii principale: activitatea legislativă și instituțională a eurodeputaților (inclusiv coordonarea comisiilor parlamentare, elaborarea rapoartelor și colaborarea instituțională), nivelul de consultare a actorilor interesați în procesul legislativ și activitatea de vot din Parlamentul European.

Potrivit analizei Eumatrix, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, ocupă primul loc în clasamentul europarlamentarilor români, iar printre primii zece se regăsesc și alți reprezentanți ai României din grupul social-democrat.

În ceea ce îl privește pe Dragoș Benea, analiza evidențiază activitatea acestuia în calitate de președinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) din Parlamentul European. În clasamentul sectorial dedicat politicilor de dezvoltare regională și zonelor rurale, eurodeputatul român este plasat pe primul loc.

Reacționând la publicarea clasamentului, Dragoș Benea a declarat că rezultatul reflectă activitatea desfășurată în cadrul Comisiei REGI și a mulțumit echipei de colaboratori și asistenți pentru contribuția la activitatea parlamentară. Totodată, acesta a apreciat că, în actualul context geopolitic, politica de coeziune și fondurile europene revin în centrul dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene și a subliniat importanța finanțărilor europene pentru dezvoltarea României.

Eumatrix este o platformă independentă cu sediul la Bruxelles, specializată în analiza activității instituțiilor Uniunii Europene și în realizarea de evaluări privind influența și performanța europarlamentarilor. Clasamentele sale sunt construite pe baza unor indicatori cantitativi și calitativi privind activitatea legislativă, pozițiile de conducere, rețeaua instituțională și implicarea în procesul decizional european.